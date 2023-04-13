Британія надасть Україні додаткові кредитні гарантії на $500 мільйонів — Finance.ua
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Британія надасть Україні додаткові кредитні гарантії на $500 мільйонів

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Велика Британія готова надати Україні додаткові 500 млн доларів кредитних гарантій, довівши загальну суму в цьому році до $1 млрд.
Про це заявив у середу британський міністр фінансів Джеремі Хант, пише Reuters.
За словами Ханта, британські кредитні гарантії були важливими для підписання ширшого чотирирічного пакету підтримки України выд МВФ на суму 15,6 мільярдів доларів США.
«Це фінансування підвищить економічну стійкість України та посилить її опір проти росії», — сказав він під час весняних зборів МВФ у Вашингтоні.
Наразі Британія пообіцяла надати Україні підтримку на загальну суму 6,5 мільярдів фунтів стерлінгів (8,1 мільярда доларів) з моменту вторгнення росії в лютому 2022 року, а останні кредитні гарантії допоможуть фінансувати українські державні послуги, такі як школи та лікарні, заявили в Міністерстві фінансів.
Хант також повідомив, що завершив роботу над виділенням додаткових $670 млн для Трастового фонду МВФ зі скорочення бідності та зростання, а також $3,3 млрд для Трастового фонду МВФ зі стійкості та стабільності, який підтримує енергетичні проєкти та проєкти з боротьби зі зміною клімату.
За матеріалами:
Економічна Правда
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