Британія і США підписали угоду про спільні комерційні космічні польоти — Finance.ua
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Британія і США підписали угоду про спільні комерційні космічні польоти

Вчора 22:41Світ
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Британія і США підписали угоду про спільні комерційні космічні польотиБританія і США підписали угоду про спільні комерційні космічні польоти, reuters.com
Британія та Сполучені Штати домовилися співпрацювати в майбутніх комерційних космічних польотах.
Про це повідомляє Reuters.
Британія заявила, що партнерство, підписане міністром транспорту Грантом Шеппсом і його американським колегою Пітом Буттіджеджом у Вашингтоні цього тижня, зробить космічні польоти простішими і дешевшими.
«Нова декларація закладає основу для пуску ракет, висотних повітряних аеростатів і космічних літаків, які дуже скоро злетять з космопортів по всій Великобританії», — йдеться у заяві британського уряду.
Партнерство призведе до того, що дві країни співпрацюватимуть у сфері ліцензування комерційних космічних запусків і нададуть переваги, зокрема у критично важливій оборонній безпеці, забезпечать точніші прогнози погоди, покращать надання телевізійних послуг та ін.
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Сполучені Штати розпочали партнерство, щоб принести більше переваг комерційних космічних подорожей своїм працівникам, підприємствам і громадам.
«Комерційні космічні подорожі швидко набувають популярності, і наша відповідальність — забезпечити безпечне просування цих інновацій, заохочуючи їх розвиватися таким чином, щоб це усім приносило користь», — сказав Буттіджедж у заяві.
За матеріалами: Українська правда
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