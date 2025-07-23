Британці вироблятимуть дрони-камікадзе із технологіями Формули-1 — Finance.ua
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Британці вироблятимуть дрони-камікадзе із технологіями Формули-1

Технології&Авто
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SkyShark з двигунами A300 від британської MGI Engineering
SkyShark з двигунами A300 від британської MGI Engineering
Одна з британських оборонних компаній проектує новий ударний БПЛА на основі технологій автомобільних перегонів, і це не просто цікавий підхід.
Раніше повідомлялось, що британці розробили дешевий ракето-дрон SkyShark на 250 км під масове ліцензійне виробництво, розробником якого виступила оборонна компанія MGI Engineering, про особливості цього безпілотника-камікадзе йдеться в одній з наших публікацій.
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Тепер маємо певний розвиток цієї теми, бо згадана вище MGI Engineering показала нову розробку в сегменті дронів-камікадзе, по котрій заявляється використання технологічного підходу, притаманного «Формулі-1».
Британці вироблятимуть дрони-камікадзе із технологіями Формули-1
Агентство Janes пише про те, що згадана вище британська MGI Engineering презентувала проєкт нового дрона-камікадзе під позначенням TigerShark. По цьому проєкту розкриваються лише загальні параметри, як наприклад очікувана масовість виробництва, інтеграція британських реактивних та електричних силових установок, гнучкість та ітеративність процесу проектування.
Британці вироблятимуть дрони-камікадзе із технологіями Формули-1
Однак далі увагу привернув акцент на тому, що цей БПЛА-камікадзе TigerShark проєктується з використанням технологічного підходу, як у «Формули-1». Тим більш, що очільником MGI Engineering є Майк Гаскон, колишній технічний директор цих перегонів.
Це, в свою чергу, демонструє доволі цікавий приклад синергії двох різних технологічних сегментів — швидкісні перегони та ударні БПЛА. Тож експерти слідкуватимуть, як ця синергія буде реалізована на практиці, тобто чи зможуть британці створити по суті перший у світі дрон-камікадзе на основі технологій «Формули-1».
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Також доречно буде згадати один із відомих прикладів серійного застосування технологічних рішень «Формули-1» для військової техніки — машини розмінування «Пукі» в Південній Африці, які виготовлялись у 1972−1980 роках та під які використовували вживані шини під гоночні боліди. Усього було виготовлено 76 машин «Пукі», із яких втрачено було 12, при цьому специфіка конструкції забезпечувала високу живучість для екіпажу.
За матеріалами:
defence-ua
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