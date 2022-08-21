Британці показали недорогий спортивний седан — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Британці показали недорогий спортивний седан

Технології&Авто
642
Британці показали недорогий спортивний седан
Британці показали недорогий спортивний седан, Фото: CarNewsChina
Новий MG 7 офіційно презентовано. Спортивний седан стане флагманом британської марки і надійде у продаж з осені за ціною приблизно від $25 000.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Як і всі сучасні MG, седан вироблятимуть у Китаї потужності концерну SAIC. Саме він володіє британським брендом. Планується експорт моделі в європейські країни. Це перша модель у новому преміальному сімействі Black Label.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
MG 7 2023 позиціонують як чотиридверне купе на зразок Volkswagen Arteon або Audi A5 Sportback. Його можна порівняти з ними за габаритами, але буде значно дешевшим.

Розміри MG 7 2023:

  • довжина — 4 884 мм;
  • ширина — 1 889 мм;
  • висота — 1 447 мм;
  • колісна база — 2 778 мм.
Седан відрізняється стрімким дизайном з аркоподібним дахом, рельєфними боковинами та загостреною задньою частиною. Широкі радіаторні грати поєднуються з розкосими світлодіодними фарами. Бічні вікна не мають рамок, а ззаду передбачений висувний спойлер.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Салон MG 7 вийшов футуристичним. Кермо приплюснуте зверху та знизу, а на передній панелі поруч встановлено два великі дисплеї віртуальної панелі приладів і мультимедійної системи. Попереду встановили спортивні крісла. Базове оснащення враховує клімат-контроль, панорамний дах, електропривід крісел, камеру заднього виду. Серед опцій є акустика Bose із 14 динаміками.
Спочатку на вибір запропонують дві версії моделі. Базовий варіант отримає бензиновий турбомотор об’ємом 1,5 л (179 к. с.) та 7-ступінчасту КПП з двома зчепленнями, а топовий — 2,0-літрову 261-сильну турбочетвірку та 9-ступінчастий автомат. В останньому випадку розгін до 100 км/год займає 6,5 с.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.