Британці назвали найкращі компактні електромобілі 2023 року (фото) — Finance.ua

Британці назвали найкращі компактні електромобілі 2023 року (фото)
Британські експерти назвали найкращі електромобілі 2023 року з компактними габаритами. Ці моделі багато в чому перевершують своїх конкурентів. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.
Невеликі електрокари краще підходять для експлуатації в місті. Такі автомобілі не тільки економні, а й прості в управлінні.
До рейтингу увійшли 8 компактних електромобілів, які можна купити новими у 2023 році. Експерти виділили їхні головні переваги та недоліки.
Топ-8 найкращих компактних електромобілів 2023 року:
8. GWM Ora Funky Cat
Ora Funky Cat від Great Wall Motors відрізняється незвичайним дизайном і просторим інтер'єром. Крім цього електромобіль має приємну керованість за мірками свого класу.
Плюси:
- стильний дизайн;
- просторий інтер'єр;
- приємна керованість.
Мінуси:
- небагате оснащення;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- невеликий запас ходу.
7. Honda E
Honda E має цілу низку незвичних рішень, серед яких розташування електромотора ззаду та камери замість бічних дзеркал заднього виду. Також це доволі практичний електрокар із приємною керованістю.
Плюси:
- стильний дизайн;
- непогана динаміка;
- приємна керованість.
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Мінуси:
- невеликий запас ходу;
- висока вартість;
- невеликий багажник.
6. BYD Dolphin
BYD Dolphin дешевший за своїх конкурентів, але пропонує багате оснащення і великий запас ходу. Крім цього модель має просторий інтер'єр.
Плюси:
- великий запас ходу;
- дешевше за конкурентів;
- багате оснащення.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- незручна інформаційно-розважальна система.
5. Mazda MX-30
Перший електромобіль Mazda сильно відрізняється від конкурентів. У кросовера є незвичайні задні бічні двері, а також розкішний салон зі зручними органами управління.
Плюси:
- розкішний інтер'єр;
- стильний дизайн;
- приємна керованість.
Мінуси:
- невеликий запас ходу;
- незручні задні бічні двері;
- занадто важкий.
4. Mini Electric
Mini Electric пропонує все те, за що водії полюбили авто цього бренду, але з електричною силовою установкою. Хетчбек має приємну керованість і стильний дизайн.
Плюси:
- приємна керованість;
- стильний дизайн;
- непогана динаміка.
Мінуси:
- невеликий запас ходу;
- маленька батарея;
- не найпрактичніший інтер'єр.
3. Vauxhall/Opel Corsa Electric
Електрична версія Opel Corsa має великий запас ходу в реальних умовах і стильний дизайн. Також приємно дивує чуйна інформаційно-розважальна система.
Плюси:
- великий запас ходу;
- стильний дизайн.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- мало місця на задньому ряду сидінь;
- незручна посадка водія.
2. Fiat 500e
Новий Fiat 500e залишився впізнаваним, але багато в чому перевершує свого попередника. Компактний хетчбек має приємну керованість і багате оснащення.
Плюси:
- стильний дизайн;
- багате оснащення;
- приємна керованість.
Мінуси:
- незручна посадка водія;
- невеликий запас ходу;
- незручне розташування педалей.
1. Peugeot e-208
Peugeot e-208 має стильний дизайн і пропонує великий запас ходу. Також приваблює самобутній інтер'єр хетчбека і багате оснащення.
Плюси:
- великий акумулятор;
- комфортна підвіска;
- непогана динаміка.
Мінуси:
- неприємна керованість;
- не найякісніший інтер'єр;
- мало місця на задньому ряду сидінь.
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