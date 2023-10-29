Британці назвали найкращі компактні електромобілі 2023 року (фото) — Finance.ua
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Британці назвали найкращі компактні електромобілі 2023 року (фото)

Технології&Авто
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Британські експерти назвали найкращі електромобілі 2023 року з компактними габаритами. Ці моделі багато в чому перевершують своїх конкурентів. Рейтинг опублікували на сайті Autocar.
Невеликі електрокари краще підходять для експлуатації в місті. Такі автомобілі не тільки економні, а й прості в управлінні.
До рейтингу увійшли 8 компактних електромобілів, які можна купити новими у 2023 році. Експерти виділили їхні головні переваги та недоліки.

Топ-8 найкращих компактних електромобілів 2023 року:

8. GWM Ora Funky Cat

Британці назвали найкращі компактні електромобілі 2023 року (фото)
Ora Funky Cat від Great Wall Motors відрізняється незвичайним дизайном і просторим інтер'єром. Крім цього електромобіль має приємну керованість за мірками свого класу.
Плюси:
  • стильний дизайн;
  • просторий інтер'єр;
  • приємна керованість.
Мінуси:
  • небагате оснащення;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • невеликий запас ходу.

7. Honda E

Британці назвали найкращі компактні електромобілі 2023 року (фото)
Honda E має цілу низку незвичних рішень, серед яких розташування електромотора ззаду та камери замість бічних дзеркал заднього виду. Також це доволі практичний електрокар із приємною керованістю.
Плюси:
  • стильний дизайн;
  • непогана динаміка;
  • приємна керованість.

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Мінуси:
  • невеликий запас ходу;
  • висока вартість;
  • невеликий багажник.

6. BYD Dolphin

Британці назвали найкращі компактні електромобілі 2023 року (фото)
BYD Dolphin дешевший за своїх конкурентів, але пропонує багате оснащення і великий запас ходу. Крім цього модель має просторий інтер'єр.
Плюси:
  • великий запас ходу;
  • дешевше за конкурентів;
  • багате оснащення.
Мінуси:
  • неприємна керованість;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

5. Mazda MX-30

Британці назвали найкращі компактні електромобілі 2023 року (фото)
Перший електромобіль Mazda сильно відрізняється від конкурентів. У кросовера є незвичайні задні бічні двері, а також розкішний салон зі зручними органами управління.
Плюси:
  • розкішний інтер'єр;
  • стильний дизайн;
  • приємна керованість.
Мінуси:
  • невеликий запас ходу;
  • незручні задні бічні двері;
  • занадто важкий.

4. Mini Electric

Британці назвали найкращі компактні електромобілі 2023 року (фото)
Mini Electric пропонує все те, за що водії полюбили авто цього бренду, але з електричною силовою установкою. Хетчбек має приємну керованість і стильний дизайн.
Плюси:
  • приємна керованість;
  • стильний дизайн;
  • непогана динаміка.
Мінуси:
  • невеликий запас ходу;
  • маленька батарея;
  • не найпрактичніший інтер'єр.

3. Vauxhall/Opel Corsa Electric

Британці назвали найкращі компактні електромобілі 2023 року (фото)
Електрична версія Opel Corsa має великий запас ходу в реальних умовах і стильний дизайн. Також приємно дивує чуйна інформаційно-розважальна система.
Плюси:
  • великий запас ходу;
  • стильний дизайн.
Мінуси:
  • неприємна керованість;
  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • незручна посадка водія.

2. Fiat 500e

Британці назвали найкращі компактні електромобілі 2023 року (фото)
Новий Fiat 500e залишився впізнаваним, але багато в чому перевершує свого попередника. Компактний хетчбек має приємну керованість і багате оснащення.
Плюси:
  • стильний дизайн;
  • багате оснащення;
  • приємна керованість.
Мінуси:
  • незручна посадка водія;
  • невеликий запас ходу;
  • незручне розташування педалей.

1. Peugeot e-208

Британці назвали найкращі компактні електромобілі 2023 року (фото)
Peugeot e-208 має стильний дизайн і пропонує великий запас ходу. Також приваблює самобутній інтер'єр хетчбека і багате оснащення.
Плюси:
  • великий акумулятор;
  • комфортна підвіска;
  • непогана динаміка.
Мінуси:
  • неприємна керованість;
  • не найякісніший інтер'єр;
  • мало місця на задньому ряду сидінь.
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