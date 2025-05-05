Toyota Camry отримала нову стильну версію Nightshade Edition (фото) — Finance.ua

Toyota Camry отримала нову стильну версію Nightshade Edition (фото) Сьогодні 05:50 — Технології&Авто

Toyota Camry отримала нову стильну версію Nightshade Edition (фото)

Лінійку Toyota Camry 2025 поповнив новий варіант Nightshade Edition. Сімейному седану додали спортивного стилю.

Про седан Toyota Camry Nightshade Edition розповіли на офіційному сайті японського автовиробника

Nightshade можна перекласти з англійської, як «нічний тон». Дійсно, нова Toyota Camry отримала темний декор замість хрому. У чорний колір також пофарбовані дверні ручки, дзеркала і особливі 19-дюймові диски. На кришці багажника з’явився невеликий чорний спойлер.

Салон Toyota Camry 2025 оздобили чорно-білою штучною шкірою, а от на кермі шкіра натуральна. Педалі прикрасили металічними накладками.

Нова Toyota Camry Nightshade Edition доступна лише у гібридному виконанні і її силова установка не зазнала змін. 2,5-літрова бензинова четвірка та електромотор разом розвивають 230 к.с. із переднім приводом та 235 сил — із повним.

Утім, одним лиш декором все ж не обійшлися, адже седан Toyota Camry отримав переналаштовану спортивну підвіску. Продажі нової версії стартують улітку і спочатку вона з’явиться у Північній Америці.

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