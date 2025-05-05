Тарифи Трампа змушують Volvo перенести виробництво до США — Finance.ua

Тарифи Трампа змушують Volvo перенести виробництво до США Сьогодні 04:01 — Технології&Авто

Volvo готується до серйозних змін у своїй глобальній виробничій стратегії. Через плани колишнього президента Дональда Трампа повернути високі імпортні мита на автомобілі, компанія вирішила перенести виробництво однієї з майбутніх моделей на територію США.

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Риторика Трампа щодо повернення мита в розмірі 100% на імпорт з Китаю спричинила хвилю змін серед автовиробників. Компанії, що мають виробничі потужності в КНР, змушені адаптуватися до потенційного зростання витрат і логістичних ризиків. Volvo, яка належить китайській Geely, не стала винятком.

Щоб уникнути тарифних обмежень, бренд оголосив про початок виробництва нового електромобіля на заводі в Чарлстоні (Південна Кароліна). Цей крок допоможе зберегти конкурентоспроможність і водночас сприятиме локалізації виробництва.

Що відомо про нову модель Volvo

Хоча компанія офіційно не розкриває всі подробиці, йдеться про електричний седан або кросовер, який буде частиною нової лінійки моделей Volvo для глобального ринку. Очікується, що новинка отримає передові технології, включаючи платформу SEA (Sustainable Experience Architecture), розроблену спільно з Geely.

Чому США

Американський авторинок залишається ключовим для Volvo. У 2023 році компанія зафіксувала зростання продажів на понад 25% у США, що робить цей регіон другим за обсягами збуту після Європи. Виробництво на місці дозволяє компанії не лише зекономити на митах, а й швидше реагувати на зміни споживчого попиту.

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Крім того, штат Південна Кароліна активно підтримує автовиробників, надаючи податкові пільги та інвестиції в інфраструктуру, що робить цей регіон привабливим для бізнесу.

Переваги та виклики

Перенесення виробництва в США дає Volvo можливість:

уникнути мит;

покращити логістику;

створити робочі місця в Америці;

покращити імідж бренду на місцевому ринку.

Однак компанії доведеться зіткнутися з викликами, такими як вищі витрати на робочу силу, потреба у перенавчанні персоналу та налагодженні нових постачальницьких ланцюгів.

Volvo — не перший і не останній автовиробник, що адаптує свою стратегію до мінливої геополітичної ситуації. Рішення розпочати виробництво в США є не лише економічно доцільним, а й політично вигідним. Це демонструє, як митна політика здатна змінювати глобальні індустріальні ландшафти.

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