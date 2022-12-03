Британці готують недорогий електрокросовер із запасом ходу понад 400 км — Finance.ua
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Британці готують недорогий електрокросовер із запасом ходу понад 400 км

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Новий електричний кросовер побудують на базі хетчбека MG 4. Модель запропонують із заднім і повним приводом у версіях потужністю до 450 к. с. Лінійку MG незабаром поповнить новий електричний кросовер. Його мають презентувати до 2025 року.
Британці готують недорогий електрокросовер із запасом ходу понад 400 км
Про це стало відомо британському виданню Autocar,пише u-news.
Новий електрокросовер стане альтернативою моделі MG Marvel R.
З’ясувалося, що хоча цей електрокар вже продається в Європі (а незабаром з’явиться і в Україні), у Великій Британії він не буде представлений. Річ у тім, що його конструкція не дозволяє створити праворульну версію.
Цілком можливо, що кросовер також назвуть MG Marvel R, і він стане другим поколінням моделі. Його збудують на платформі MSP, яку використовує електромобіль MG 4. Саме на основі цього хетчбека і буде створено кросовер. Швидше за все, його зовнішність буде витримана в такому ж рубаному стилі. Силові установки також запозичують в MG 4.
Задньоприводні версії оснастять моторами потужністю 170 і 204 к. с., а також батареями на 51 та 64 кВтгод. Більш «далекобійний» варіант зможе проїхати понад 400 км без підзарядки.
Повнопривідний варіант отримає два мотори із сумарною віддачею 450 к. с. і зможе розганятись до 100 км/год приблизно за 4 с.
Максимальна швидкість всіх модифікацій буде обмежена на 160 км/год.
Загалом на платформі MSP планують створити 14 різних електричних моделей MG та інших марок концерну SAIC. Зокрема, цю архітектуру використовуватимуть MG HS, ZS та 5 нового покоління.
За матеріалами:
Finance.ua
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