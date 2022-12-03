Британці готують недорогий електрокросовер із запасом ходу понад 400 км — Finance.ua

Британці готують недорогий електрокросовер із запасом ходу понад 400 км Сьогодні 22:12 — Фондовий ринок

Новий електричний кросовер побудують на базі хетчбека MG 4. Модель запропонують із заднім і повним приводом у версіях потужністю до 450 к. с. Лінійку MG незабаром поповнить новий електричний кросовер. Його мають презентувати до 2025 року.

Про це стало відомо британському виданню Autocar,пише u-news.

Новий електрокросовер стане альтернативою моделі MG Marvel R.

З’ясувалося, що хоча цей електрокар вже продається в Європі (а незабаром з’явиться і в Україні), у Великій Британії він не буде представлений. Річ у тім, що його конструкція не дозволяє створити праворульну версію.

Цілком можливо, що кросовер також назвуть MG Marvel R, і він стане другим поколінням моделі. Його збудують на платформі MSP, яку використовує електромобіль MG 4. Саме на основі цього хетчбека і буде створено кросовер. Швидше за все, його зовнішність буде витримана в такому ж рубаному стилі. Силові установки також запозичують в MG 4.

Задньоприводні версії оснастять моторами потужністю 170 і 204 к. с., а також батареями на 51 та 64 кВтгод. Більш «далекобійний» варіант зможе проїхати понад 400 км без підзарядки.

Повнопривідний варіант отримає два мотори із сумарною віддачею 450 к. с. і зможе розганятись до 100 км/год приблизно за 4 с.

Максимальна швидкість всіх модифікацій буде обмежена на 160 км/год.

Загалом на платформі MSP планують створити 14 різних електричних моделей MG та інших марок концерну SAIC. Зокрема, цю архітектуру використовуватимуть MG HS, ZS та 5 нового покоління.

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