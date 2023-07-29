Брутальний дизайн і потужний дизель: представлено новий Mitsubishi L200 2024 (фото) — Finance.ua
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Брутальний дизайн і потужний дизель: представлено новий Mitsubishi L200 2024 (фото)

Технології&Авто
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Брутальний дизайн і потужний дизель: представлено новий Mitsubishi L200 2024 (фото)
Брутальний дизайн і потужний дизель: представлено новий Mitsubishi L200 2024 (фото)
У Таїланді відбулася презентація нового покоління Mitsubishi L200. Середньорозмірний рамний пікап надійде в продаж з кінця 2023 або на початку 2024 року. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Дизайн Mitsubishi L200 2024

Новий Mitsubishi L200 дещо підріс у розмірах, а довжину його вантажного кузова збільшено до 820 мм. Як і раніше, будуть запропоновані дводверні та чотиридверні версії. В основі моделі лежить нова рамна платформа зі збільшеною на 40% жорсткістю — на ній також побудують новий Nissan Navara.
Зовнішній вигляд Mitsubishi L200 2024 став виразнішим і брутальнішим. У пікапа широка решітка радіатора, високий капот і розширені колісні арки, а діодна оптика є «двоповерховою».
Брутальний дизайн і потужний дизель: представлено новий Mitsubishi L200 2024 (фото)

Салон і комплектація Mitsubishi L200 2024

У салоні поліпшено матеріали оздоблення, а деякі деталі запозичені у нового Mitsubishi Outlander. Прилади розділені кольоровим дисплеєм, а на центральній консолі встановлено збільшений тачскрін. Комплектацію поповнили адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування і контролю смуги руху.
Брутальний дизайн і потужний дизель: представлено новий Mitsubishi L200 2024 (фото)

Характеристики Mitsubishi L200 2024

Пікап Mitsubishi L200 оснащений поліпшеним 2,4-літровим турбодизелем, доступним у трьох версіях за потужністю — 150 к. с. (330 Н∙м), 184 к. с. (430 Н∙м) і 204 к. с. (470 Н∙м). Моделі запропоновані 6-ступінчасті механічна та автоматична КПП.
Брутальний дизайн і потужний дизель: представлено новий Mitsubishi L200 2024 (фото)
Крім того, можна вибрати одну з двох систем повного приводу зі знижувальною передачею. Більш «просунута» система Super Select дозволяє вибрати режими для різних типів бездоріжжя. За доплату запропоновано активний задній диференціал.
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