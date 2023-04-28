Бронювання співробітників від мобілізації: Мінцифри визначило критерії для телеком-компаній — Finance.ua

Бронювання співробітників від мобілізації: Мінцифри визначило критерії для телеком-компаній Сьогодні 16:32 — Казна та Політика

Бронювання співробітників від мобілізації: Мінцифри визначило критерії для телеком-компаній

Міністерства цифрової трансформації затвердило критерії, що дозволять інтернет-провайдерам отримати статус важливих для галузі.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

«Працюємо, щоб телеком-компанії мали достатньо цінних спеціалістів, а українці — були на зв’язку та онлайн, попри війну. Для цього визначили критерії, що дозволять інтернет-провайдерам та їхнім підрядникам отримати статус важливих для галузі. Адже це одна з умов, щоб забронювати більше спеціалістів, які 24/7 відновлюють та прокладають нові мережі, лагодять їх після обстрілів та тримають український телеком-фронт», — сказано в повідомленні.

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Щоб Мінцифра визначила підприємство важливим для галузі, воно має відповідати одному з цих критеріїв:

відновлює зруйновані інтернет-мережі, обслуговує їх та забезпечує стійкість щонайменше у двох областях;

постачає обладнання/програмні продукти для розбудови та підтримки інтернет-мереж;

забезпечує роботу центрів обробки даних та точок обміну трафіком;

виробляє радіообладнання/технічні засоби е-комунікацій за КВЕДами: 26.11, 26.30, 27.31, 27.32.

Забронювати працівників телеком-компанії зможуть в Адміністрації Держспецзв’язку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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