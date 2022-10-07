Bridgestone випустить шини, що попереджають про ступінь їхнього ушкодження — Finance.ua

Bridgestone випустить шини, що попереджають про ступінь їхнього ушкодження Вчора 23:47 — Технології&Авто

Bridgestone випустить шини, що попереджають про ступінь їхнього ушкодження

Японська компанія Bridgestone в 2024 році планує випустити інтелектуальні шини, які передаватимуть дані про ступінь їхнього пошкодження.

Про це повідомляє агентство Nikkei.

Зазначається, що нові шини оснащені мітками радіочастотної ідентифікації (RFID), що дозволяють підключатися до спеціального сервісу хмар і передавати туди дані. Зокрема, мікросхеми в режимі реального часу передаватимуть інформацію про рівень тиску повітря в шинах та ступінь їхньої зношеності. Це дозволить проводити їхню своєчасну заміну.

Також підвищення ефективності експлуатації шин зменшить рівень викидів вуглекислого газу.

Компанія має намір повністю перейти на ці нові шини для вантажівок та автобусів, а згодом розглянути можливість випуску шин для легкових автомобілів.

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