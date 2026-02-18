Бренди воюють за вашу увагу на Супербоулі: скільки коштує найдорожче шоу планети Сьогодні 10:43

Супербоул перетворився на одну з наймасштабніших телевізійних і рекламних подій у світі

Супербоул у США — це більше, ніж фінал сезону з американського футболу. Для країни це фактично національна подія: мільйони людей на кілька годин відкладають справи, а телевізійна аудиторія перевищує 100 млн глядачів лише всередині США. І хоча в центрі уваги — спорт, значна частина аудиторії дивиться трансляцію заради реклами та шоу у перерві.

Як усе починалося

Перший матч відбувся 15 січня 1967 року в Лос-Анджелесі. Тоді це був фінал між чемпіонами двох окремих ліг — NFL та AFL, які конкурували між собою за гравців, глядачів і телевізійні контракти.

Згодом ліги об’єдналися, а щорічний фінальний матч між їхніми чемпіонами отримав назву Super Bowl. За десятиліття подія перетворилася на головний спортивний ритуал США.

Рекламний ефір дорожчий за гру

Супербоул залишається найрейтинговішою телевізійною подією країни. Світова аудиторія перевищує 200 млн глядачів.

Окремий феномен — реклама. Тридцятисекундний ролик під час трансляції коштує від 7 млн доларів. Попри розвиток стрімінгів, попит на ці слоти стабільний.

За даними Prosper Insights & Analytics, 71% американців сприймають рекламу Супербоулу як окремий вид розваги. Майже кожен п’ятий глядач дивиться матч передусім заради рекламних пауз. Близько 80% аудиторії не перемикає канал під час рекламних блоків.

Для порівняння: у 1967 році 30 секунд реклами коштували 42 тис. доларів, а аудиторія складала 24 млн осіб.

Ризик і великі гроші

Потрапити в рекламну паузу Супербоулу можуть далеко не всі бренди. Окрім бюджету, компанія має бути готовою до різкого зростання інтересу й попиту.

Показовий приклад — криптобіржа Coinbase, яка кілька років тому запустила мінімалістичну рекламу з QR-кодом. Після трансляції сайт компанії не витримав напливу користувачів і тимчасово перестав працювати.

Інший приклад — стратегія Volvo у 2015 році. Поки конкуренти — Nissan, Lexus, Toyota, Kia та Fiat — купували ефірний час, Volvo запустила кампанію в Twitter із розіграшем моделі XC60. Глядачі мали публікувати твіти з хештегом VolvoContest під час реклами конкурентів. У результаті бренд став одним із лідерів трендів у соцмережі, а продажі XC60 зросли без витрат на телевізійний слот.

Економіка Супербоулу

Доходи від одного Супербоулу, за різними оцінками, перевищують 600 млн доларів. Фінал впливає не лише на телеканали й бренди, а й на спортивний бізнес загалом.

Наприклад, за оцінками Forbes, клуб «Даллас Ковбойз» оцінюється приблизно у 10 млрд доларів, хоча останній раз вигравав Супербоул понад 30 років тому. Для порівняння, футбольні гранди «Реал» (Мадрид) і «Манчестер Юнайтед» оцінюються близько 6 млрд доларів кожен.

Квитки на матч коштують від 950−1000 доларів за місця на верхніх ярусах. Ближче до дати гри більшість квитків опиняється у перекупів, і ціна може стартувати від 4500 доларів.

Окремий сегмент — ставки. За оцінками букмекерів, загальний обсяг ставок на Супербоул минулого року сягнув близько 24 млрд доларів.

Більш детально про економіку Супербоулу дивіться у нашому відео:

