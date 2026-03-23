Бренди класу люкс припиняють поставки на Близький Схід своїх автівок

Близький Схід, який роками був одним із головних ринків для суперкарів, фактично «вимикається», і це вже змушує бренди переглядати свої плани.

Регіон став ризиком

Близький Схід завжди був територією великих продажів для Ferrari, Bentley і Maserati. Саме тут формувався попит на найдорожчі та найексклюзивніші авто.
Але зараз ситуація різко змінилася. Війна в регіоні та загроза атак на інфраструктуру зробили логістику небезпечною, а ринок — нестабільним. Те, що ще вчора було «золотою жилою», сьогодні перетворюється на проблему.

Ferrari натискає на паузу першою

Ferrari однією з перших відкрито підтвердила — поставки в регіон фактично зупинені. Компанія тимчасово припинила відвантаження автомобілів на Близький Схід, залишивши лише поодинокі доставки авіацією.
Причина проста — ризики. Логістика стала непередбачуваною, а морські маршрути — небезпечними. І навіть для бренду з багаторічною чергою замовлень це вже серйозний сигнал.

Maserati і Bentley

Ferrari не залишилася єдиною. Maserati також зупинила поставки, прямо назвавши ситуацію з транспортуванням «критичною».
Bentley, у свою чергу, не лише пригальмувала постачання, а й зафіксувала падіння попиту. Причина звучить максимально чесно — клієнти зараз думають не про нові авто, а про безпеку.
І це момент, який змінює все.

Логістика не працює

Одна з головних проблем — доставка. Через атаки на судна та загрозу блокування Ормузької протоки перевезення автомобілів морем стало ризикованим. Альтернатива — авіадоставка — у 3−4 рази дорожча. Це різко змінює економіку навіть для преміум-сегмента. І вперше за довгий час навіть дорогі авто стають «складними» у доставці.
Близький Схід — це один із ключових ринків для преміальних брендів. І його «просідання» одразу відчувається у фінансових показниках. Навіть акції Ferrari відреагували падінням після новин про зупинку поставок. А постачальники компонентів вже попереджають про ризики для всього сегмента. Це вже не локальна проблема. Це глобальний сигнал.
За матеріалами:
autodosug
