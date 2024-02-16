Бренд Lancia представив першу за 13 років нову модель — Finance.ua

Бренд Lancia представив першу за 13 років нову модель Сьогодні 03:47 — Технології&Авто

Бренд Lancia представив першу за 13 років нову модель, Фото: uamotors.com.ua

Автомобільна корпорація Stellantis вивела на ринок нову модель автомобіля Lancia.

Йдеться про хетчбек Lancia Ypsilon модельного ряду 2024 року. Актуальна Lancia Ypsilon дебютувала на європейському авторинку у 2011 році. Таким чином вона давно застаріла.

Lancia Ypsilon стала першим електрокаром у модельному ряді італійського бренду. Пізніше будуть представлені гібридні модифікації хетчбека з бензиновими ДВЗ. За основу при проектуванні Ypsilon було взято платформу від Peugeot 208/e-208.

Фото: uamotors.com.ua

У салоні автомобіля встановлений 10,25 дисплей. Для зарядки гаджетів передбачена бездротова зарядна панель і порти USB-C. Електричний хетчбек отримав спеціальну аудіосистему, навколишнє освітлення та особливий фільтр для кондиціонера, здатний видаляти 99% шкідливих частинок.

Потужність силової установки Ypsilon дорівнює 154 к. с. (260 Нм). Ємність тягової батареї становить 51 кВт*год. У змішаному циклі WLPT автомобіль здатний подолати на одному заряді 403 км. До речі, аналогічна комбінація силової установки та АКБ знайшла застосування у Opel e-Corsa.

Фото: uamotors.com.ua

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