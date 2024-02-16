Бренд Lancia представив першу за 13 років нову модель — Finance.ua

Бренд Lancia представив першу за 13 років нову модель
Автомобільна корпорація Stellantis вивела на ринок нову модель автомобіля Lancia.
Йдеться про хетчбек Lancia Ypsilon модельного ряду 2024 року. Актуальна Lancia Ypsilon дебютувала на європейському авторинку у 2011 році. Таким чином вона давно застаріла.
Lancia Ypsilon стала першим електрокаром у модельному ряді італійського бренду. Пізніше будуть представлені гібридні модифікації хетчбека з бензиновими ДВЗ. За основу при проектуванні Ypsilon було взято платформу від Peugeot 208/e-208.
У салоні автомобіля встановлений 10,25 дисплей. Для зарядки гаджетів передбачена бездротова зарядна панель і порти USB-C. Електричний хетчбек отримав спеціальну аудіосистему, навколишнє освітлення та особливий фільтр для кондиціонера, здатний видаляти 99% шкідливих частинок.
Потужність силової установки Ypsilon дорівнює 154 к. с. (260 Нм). Ємність тягової батареї становить 51 кВт*год. У змішаному циклі WLPT автомобіль здатний подолати на одному заряді 403 км. До речі, аналогічна комбінація силової установки та АКБ знайшла застосування у Opel e-Corsa.
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