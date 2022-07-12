Бразилія має намір купувати у росії дешевий дизель — Finance.ua

Бразилія має намір купувати у росії дешевий дизель Вчора 14:33

Бразилія хоче укласти угоду з росією про закупівлю дешевого дизелю.

Про це заявив президент країни Жаїр Болсонару, цитує Reuters

Болсонару не повідомив жодних подробиць.

«Це має сенс і в кінцевому підсумку може статися», — сказав високопоставлений чиновник Міністерства економіки на умовах анонімності, відмовившись повідомити подробиці.

Як пише агентство, високі ціни на паливо підірвали надії Болсонару на переобрання перед жовтневим голосуванням, в результаті чого він відстає в опитуваннях громадської думки від колишнього лідера лівих Луїза Інасіо Лула да Сілви.

Не зрозуміло, як Бразилія купуватиме російське дизельне пальне, не зіткнувшись із західними санкціями, накладеними на Москву через її вторгнення в Україну.

Болсонару проігнорував прохання США і зустрівся з путіним всього за кілька днів до початку війни. З того часу він заявляв, що його відносини з російським лідером дозволили Бразилії зберегти доступ до добрив, які мають вирішальне значення для великого агропромислового сектора країни.

УНІАН За матеріалами:

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