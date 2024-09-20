Бразильська Tesla: презентовано дешевий електрокросовер із запасом ходу 1000 км (фото) — Finance.ua

Бразильська Tesla: презентовано дешевий електрокросовер із запасом ходу 1000 км (фото) Сьогодні 04:08 — Технології&Авто

Бразильська Tesla: презентовано дешевий електрокросовер із запасом ходу 1000 км (фото)

Бразильський стартап Lecar презентував свою дебютну модель 459 Hybrid. Компактний кросовер почнуть продавати із 2026 року за ціною від 147 900 реалів ($26 900).

Про це повідомляється на сторінці компанії в Instagram.

Новий Lecar 459 Hybrid зовні дуже нагадує Tesla Model Y. У нього схожий обтічний силует із вираженим «носом», аркоподібним дахом і загостреною задньою частиною. Продовгуваті фари та висувні дверні теж витримані у стилістиці Tesla.

Утім, бразильське авто значно компактніше — 4350 мм у довжину за колісної бази в 2700 мм. Маса авто становить 1396 кг, а об’єм багажника становить 530 л.

Кросовер Lecar 459 Hybrid оснащений 163-сильним мотором на задній осі і може розігнатися до 100 км/год за 10,9 с. Акумуляторна батарея ємністю 18,4 кВт∙год дозволяє проїхати 100 км без підзарядки.

Крім того, встановлено мотор-генератор — 1,0-літровий бензиновий двигун на 122 к. с. Сумарний запас ходу становить 1000 км. Крім того, відомо, що кросовер отримає систему напівавтономного руху.

Виробництво Lecar 459 Hybrid повинне розпочатися у серпні 2026 року. Планують збирати по 120 000 авто на рік.

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