Браузер Samsung навчився розпізнавати текст на картинках — Finance.ua

Браузер Samsung навчився розпізнавати текст на картинках Вчора 00:31 — Фондовий ринок

Відбувся реліз нової бета-версії браузера Samsung Internet v18, одним із ключових нововведень у якому стала опція розпізнавання тексту на зображеннях — його можна виділяти, щоб перекладати чи копіювати, а також ділитися ним функцією шерингу.

Загвоздка в тому, що це нововведення доступне тільки для пристроїв з прошивкою One UI 4.1.1 (базується на Android 12). Також незрозуміло, чи справді ця можливість ексклюзивна саме для пристроїв Samsung, або вона доступна для будь-яких гаджетів з Android 12.

Щоб виділити текст на зображенні, достатньо викликати контекстне меню довгим утриманням пальця та вибрати опцію Extract text («Вийняти текст»).

Після цього браузер підсвітить розпізнані символи, які можна виділити. Поки що незрозуміло, чи є обмеження по мовах — система розпізнає англійську, але наявність підтримки інших — невідома.

З інших нововведень — покращене відображення панелі інструментів. Вона може знаходитись або внизу екрана, або вгорі біля пошукового рядка — це залежить від розміру екрана. Розташування внизу буде активовано в типових моделях смартфонів, а вгорі — на гаджетах з великим екраном, на зразок планшетів і складних пристроїв.

Крім іншого, Samsung Internet v18 Beta покращили технології анти-трекінгу (методи на кшталт CNAME більше не страшні) і перейшли на HTTPS за замовчуванням.

Portaltele За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.