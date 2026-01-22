0 800 307 555
Браузер ChatGPT Atlas від OpenAI отримав оновлення

Браузер ChatGPT Atlas на базі Chromium тестує нову функцію, яка, ймовірно, отримає назву Actions. Також він здатен розуміти вміст відео — тому можна помітити, як ChatGPT створює часові мітки до роликів.

Що таке ChatGPT Atlas

ChatGPT Atlas — це веббраузер, у який ChatGPT вбудований безпосередньо на рівні інтерфейсу. Замість того щоб перемикатися між вкладками та копіювати посилання чи скриншоти в ChatGPT, можна ставити запитання та отримувати допомогу прямо на тій сторінці, яку переглядаєте.
Він розуміє те, що бачите на екрані, допомагає з дослідженнями, пояснює складні речі та виконує завдання безпосередньо під час перегляду сайтів. Atlas також може запам’ятовувати контекст, якщо увімкнути функцію «пам'ять браузера». Це дозволяє йому відтворювати корисні деталі з раніше відвіданих сайтів, наприклад, умови вакансій для порівняння.
Також є «режим агента», який може відкривати вкладки та переходити між робочими процесами за вас, з обмеженнями безпеки та додатковою обережністю на конфіденційних сайтах.

Підтримка відео та тайм-коди

Як помітили користувачі X, браузер від ChatGPT тепер, схоже, здатний розуміти відео, зокрема ролики з YouTube. Дехто звернув увагу, що в Atlas з’явилася кнопка «Timestamps», яка дозволяє штучному інтелекту переносити тайм-коди з YouTube прямо в бічну панель, пише Bleeping Computer.

Оновлення та покращення інтерфейсу

У примітках до релізу OpenAI підтвердила нещодавній випуск оновлення, основна увага в якому приділена стабільності та плавності щоденної роботи.
Зокрема, було виправлено помилку, що спричиняла надмірне споживання пам’яті, а також додано покращені пропозиції щодо наступних запитань («що запитати далі»), які відображаються, навіть коли бічна панель Ask ChatGPT закрита.
В оновленні з’явилося багато зручних дрібниць для покращення досвіду роботи з вкладками, пошуком та загальним інтерфейсом. Тепер «Пошук по вкладках» показує п’ять останніх вкладок, якщо рядок пошуку порожній, а викликати його можна комбінацією клавіш Cmd+K.
Також OpenAI планує випустити Atlas для Windows 11.
За матеріалами:
dev.ua
