Brabus представив свій перший дім на колесах Big Boy (фото) — Finance.ua

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Brabus представив свій перший дім на колесах Big Boy (фото)

Технології&Авто
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Brabus представив свій перший дім на колесах Big Boy (фото)
Brabus представив свій перший дім на колесах Big Boy (фото), Фото: brabus.com
Ательє Brabus відкрило нову для себе сферу діяльності — створило свій перший дім на колесах Big Boy 1200. Він вироблятиметься під замовлення та коштуватиме 1,5 мільйона доларів.
Про автодім розповіли на сайті Brabus.
Новий Brabus Big Boy 1200 збудований на тривісному шасі вантажівки Mercedes-Benz Actros. Він сягає 12 м у довжину, а висувні бокові секції дозволяють збільшити його ширину до 4,5 м.
Автодім Mercedes Brabus важить 26 тонн. 12,8-літровий турбодизель на 530 к. с. і 2600 Н∙м розганяє його до 90 км/год.
Фото: brabus.com
Фото: brabus.com
Brabus Big Boy 1200 — це палац на колесах із розкішним салоном. У оздобленні використані шкіра, дерево, алькантара та карбон, а санвузол оздоблений мармуровою плиткою.

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У салоні є спальня з широким двометровим ліжком, ще одне ліжко розкладається під стелею. У вітальні розмістили дорогі шкіряні крісла та дивани, а також винна шафа з охолодженням.
Фото: brabus.com
Фото: brabus.com
Кухня доповнена плитою з духовкою, кавомашиною раковиною та холодильником, а в санвузлі встановлено тропічний душ. Крім того, в салоні є одразу три великих 43-дюймових телевізори, інтернет та ігрова приставка Sony PlayStation 5.
Також автодім Mercedes Brabus обладнаний клімат-контролем, потужним обігрівачем та бойлером, а для води є 427-літровий бак. Електрообладнання живиться від додаткових літій-іонних батарей та сонячних панель на даху.
Фото: brabus.com
Фото: brabus.com
Водійська кабіна також розкішна. Там встановили комфортабельні шкіряні сидіння, а для зручності керованості додали камери кругового огляду та круїз-контроль.
За матеріалами:
Фокус
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