Brabus показав екстремальний 1000-сильний суперкар (фото) — Finance.ua

Brabus показав екстремальний 1000-сильний суперкар (фото) Сьогодні 00:58 — Технології&Авто

Brabus показав екстремальний 1000-сильний суперкар (фото)

Новий Brabus 1000 (саме так назвали авто) випустять лімітованою серією, а його ціна перевищить 300 000 євро.

Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Brabus.

Тюнінг Mercedes-AMG GT вийшов доволі ґрунтовним. За основу взяли топовий варіант E-Performance із плагін-гібридною установкою на 816 сил.

Об’єм V8 твін-турбо збільшили до 4,5 л, також встановили нові турбіни та вихлоп, а от електромотор не чіпали. Результат — 1000 к. с. та 1620 Н∙м крутного моменту.

Новий Mercedes-AMG GT Brabus 1000 здатен розігнатися до 100 км/год за 2,5 с, а його максимальна швидкість обмежена на 320 км/год. Разом із тим, гібрид витрачає лише 9 л на 100 км у змішаному циклі.

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Суперкар Mercedes-AMG GT отримав карбонові обвіс, декор та антикрило, а також колісні диски Monoblock Z діаметром 21 дюйм спереду та 22 дюйми ззаду. Також змінено решітку радіатора.

Салон Mercedes-AMG GT обшили дорогою чорною шкірою, а також замшею і карбоном. Крім того, з’явилися вставки бронзового кольору.

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