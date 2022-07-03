Bowler анонсував нову програму тюнінгу для Defender — Finance.ua

Bowler анонсував нову програму тюнінгу для Defender Вчора 02:29 — Технології&Авто

Bowler анонсував нову програму тюнінгу для Defender, www.bowlermotors.com

Британська компанія Bowler, яка спеціалізується на модернізації позашляховиків марки Land Rover, підготувала програму тюнінгу Extreme для власників Defender 90, 110 і 130. Пакет дозволить надати машині агресивнішого вигляду та покращити її позашляхові здібності.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Модель Defender колишньої генерації користується заслуженою популярністю у споживачів завдяки своїй витривалості та надійності. Не дивно, що власники не поспішають розлучатися зі своїми всюдиходами та шукають можливості для подальшої модернізації машини. Саме для таких ентузіастів бездоріжжя компанія Bowler підготувала свій новий пакет доробок.

Крім іншого, він включає посилену довгохідну підвіску Fast Road, що дозволяє збільшити дорожній просвіт на 51 мм, а також розширювачі колісних арок, що вміщають 16-дюймові диски з 35-дюймовою «зубастою» гумою BFGoodrich.

Крім того, для автомобіля пропонується трубчастий захисний каркас, новий передній бампер із кріпленнями для буксирування, комплект додаткової світлодіодної світлотехніки, захист двигуна та трансмісії, бічні підніжки, а також задній майданчик, що полегшує доступ до багажного відділення. На даху встановили експедиційний багажник, а на передніх крилах з’явилися додаткові повітрозабірники.

У салоні встановили спортивні передні крісла Recaro, кермо Momo, а також фірмовий важіль перемикання передач Bowler. Стелю прикрасили обробкою з алькантари, покращили шумоізоляцію, а розважати водія та його супутників у подорожі буде мультимедійна система Alpine із GPS-навігатором.

Для силового агрегату підготували пакет Stage 2, що включає продуктивніший інтеркулер, а також перепрограмований блок управління двигуном. Представлений пікап Defender 110 має у своєму арсеналі 177 к.с. та 450 Нм. З урахуванням збільшеної потужності автомобіль забезпечили модернізованою гальмівною системою з дисками збільшеного діаметра: 334 мм спереду та 297 мм — ззаду.

Extreme Defenders будуть вироблятися тільки на замовлення, і щороку проводитиметься лише обмежена кількість автомобілів. Ціноутворення залежить від багатьох факторів, у тому числі від того, чи надає клієнт автомобіль-«донор».

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