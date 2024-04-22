Боти згенерували в 2023 році половину всього інтернет-трафіку — Finance.ua

Боти згенерували в 2023 році половину всього інтернет-трафіку Сьогодні 03:45 — Технології&Авто

Боти згенерували в 2023 році половину всього інтернет-трафіку

Майже половина усього глобального інтернет-трафіку в 2023 році була створена ботами.

Про це йдеться у звіті Imperva Bad Bot Report від Thales.

Це найвищий рівень активності ботів з початку моніторингу автоматизованого трафіку в 2013 році.

Деякі боти виконують корисні функції. Наприклад, індексують вебсторінки. Але більшість створена для зловмисних цілей.

Відсоток вебтрафіку, пов’язаного з зловмисними ботами, поступово продовжує зростати. У 2022 році було 30,2%, а у 2023 році — вже 32%.

У звіті також показано, що трафік реальних користувачів у 2023 році зменшився до 50,4%. Автоматичний трафік щорічно коштує компаніям мільярди доларів через атаки на вебсайти, API та програми.

Нанхі Сінгх, генеральний менеджер із безпеки додатків у Imperva, компанії Thales, розповів про зростаючу загрозу. Він сказав:

«Боти є однією з найбільш поширених і зростаючих загроз, з якими стикається кожна галузь. Вони негативно впливають на прибутки організації», — зазначив генеральний менеджер Thales з питань безпеки.

У звіті було визначено кілька ключових тенденцій. В середньому глобальний трафік зловмисних ботів досяг 32%. Найбільше:

в Ірландії (71%);

у Німеччині (67,5%);

у Мексиці (42,8%).

Атаки, пов’язані з захопленням облікових записів, також стали більш частими.

Навала ШІ-ботів

У звіті також попереджають про зростання активності ботів, пов’язаних зі штучним інтелектом. Було виявлено, що швидке впровадження генеративного штучного інтелекту та великих мовних моделей призвело до зростання кількості простих ботів до 39,6% у 2023 році з 33,4% у 2022 році.

Крім того, 17% із них були зловмисними ботами, які шукали вразливості системи задля отримання доступу до конфіденційних даних чи облікових записів користувачів.

Найбільша частка зловмисних ботів присутня в таких сферах:

ігри (57,2%);

роздрібна торгівля (24,4%);

подорожі (20,7%);

фінансові послуги (15,7%).

Наведені дані й тенденції свідчать про одне: надалі можна очікувати ще більшого зростання трафіку, створеного ботами. Боти призводять до збільшення кількості атак на облікові записи, включаючи атаки на інтерфейси прикладного програмування.

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