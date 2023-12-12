Bosch скоротить на німецьких заводах до 1500 робочих місць — Finance.ua

Bosch скоротить на німецьких заводах до 1500 робочих місць
Німецький постачальник автозапчастин Bosch планує масштабні скорочення робочих місць у підрозділі силових агрегатів.
Про це повідомляє dpa.
Компанія розглядає можливість скорочення до 1500 посад із розробки, адміністрування та продажів у підрозділі, повідомила прессекретар Bosch.
Причиною скорочень у компанії назвали перехід автомобільної промисловості від двигунів внутрішнього згоряння до електромобілів. За словами прессекретаря, ці зміни матимуть серйозний вплив на весь сектор у середньостроковій перспективі.
Вона додала, що перехід на електрокари потребує високого рівня стартових інвестицій, а також супроводжується зниженням вимог до працевлаштування.
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Звільнення, ймовірно, стосуватимуться заводів Bosch у містах Фойербах та Швібердінген на південному заході Німеччини, йдеться у матеріалі.
У компанії нагадали, що Bosch дотримується угоди, досягнутої з представниками профспілок минулого літа, яка включає звільнення близько 80 тисяч співробітників у відділі постачання автомобілів у Німеччині до кінця 2027 року.
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