Bosch скоротить на німецьких заводах до 1500 робочих місць — Finance.ua

Bosch скоротить на німецьких заводах до 1500 робочих місць Вчора 23:01 — Світ

Bosch скоротить на німецьких заводах до 1500 робочих місць

Німецький постачальник автозапчастин Bosch планує масштабні скорочення робочих місць у підрозділі силових агрегатів.

Про це повідомляє dpa.

Компанія розглядає можливість скорочення до 1500 посад із розробки, адміністрування та продажів у підрозділі, повідомила прессекретар Bosch.

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Причиною скорочень у компанії назвали перехід автомобільної промисловості від двигунів внутрішнього згоряння до електромобілів. За словами прессекретаря, ці зміни матимуть серйозний вплив на весь сектор у середньостроковій перспективі.

Вона додала, що перехід на електрокари потребує високого рівня стартових інвестицій, а також супроводжується зниженням вимог до працевлаштування.

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Звільнення, ймовірно, стосуватимуться заводів Bosch у містах Фойербах та Швібердінген на південному заході Німеччини, йдеться у матеріалі.

У компанії нагадали, що Bosch дотримується угоди, досягнутої з представниками профспілок минулого літа, яка включає звільнення близько 80 тисяч співробітників у відділі постачання автомобілів у Німеччині до кінця 2027 року.

Укрінформ За матеріалами:

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