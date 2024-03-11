Боррель підтримав випуск спільних облігацій для оборони ЄС від росії — Finance.ua

Боррель підтримав випуск спільних облігацій для оборони ЄС від росії Сьогодні 18:30 — Світ

Боррель підтримав випуск спільних облігацій для оборони ЄС від росії

Європейський Союз може випустити сумлінні облігації для фінансування оборонних потреб, оскільки росія загрожує безпеці блоку.

Про це сказав верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначив Боррель, нещодавно розпочалися дебати про спільну позику ЄС, щоб впоратися із серйозними зусиллями, необхідними для інвестицій в оборонний потенціал та оборонну промисловість.

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«Ми це вже успішно зробили, щоб впоратися з наслідками пандемії COVID-19, я не розумію, чому нам не слід цього робити, коли росія загрожує самій нашій безпеці і нам терміново необхідно нарощувати нашу обороноздатність та нашу оборонну промисловість», — сказав він.

За його словами, війна проти України посилила гостроту питання нарощування виробничих потужностей європейської оборонної промисловості.

«У відповідь на російську агресію ми зробили те, що кілька років тому було немислимо: надали зброю, в основному з запасів, що є у нас, країні, яка перебуває у стані війни, використовуючи Європейський фонд миру. Але після двох років війни високої інтенсивності існуючі запаси виснажені, і конфлікт перетворився з війни запасів на війну виробництва», — додав Боррель.

Він вважає, що ЄС має перейти від надзвичайного режиму до довгострокового бачення, щоб мати можливість поповнювати запаси та розвивати оборонний потенціал, який нам знадобиться у майбутньому у більш спірному геополітичному середовищі, і водночас продовжувати надавати адекватну військову підтримку Україні.

«Перше невідкладне завдання стосується виробництва боєприпасів. Промисловість відреагувала на цю надзвичайну ситуацію, збільшивши свої виробничі потужності на 50% від початку війни. Що дуже примітно. Сьогодні у цій сфері стримуючим фактором є не так відсутність виробничих потужностей, як відсутність замовлень та фінансування. Лідери галузі чітко кажуть нам: розміщуйте замовлення, і ми вироблятимемо більше», — сказав Боррель.

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Проте потужності з виробництва боєприпасів — це лише частина проблеми. ЄС потрібно зробити набагато більше задля розвитку цього промислового сектора. У європейську оборонну промисловість входять різні гравці: від великих транснаціональних компаній до малих і середніх підприємств. Географічно вона дуже сконцентрована: частку кількох держав-членів припадає на 90% усієї європейської оборонної промисловості. Річний оборот цієї галузі становить 70 млрд євро, у ній зайнято 500 тисяч осіб, додав голова дипломатії ЄС.

Що робить цей сектор унікальним серед усіх галузей, то це те, що уряди є єдиними покупцями. У 2022 році оборонні інвестиції країн-членів ЄС становили 58 млрд євро, що майже в 4 рази менше, ніж у США. Оборонна політика залишається винятковою компетенцією держав-членів ЄС і є господарями своїх армій.

«Тому, якщо ми хочемо стимулювати європейську оборонну промисловість, співпраця з державами-членами має вирішальне значення. Нам потрібно інвестувати більше, краще, спільно і по-європейськи. Ми вже багато разів говорили про це, але цього разу нам потрібно це зробити», — сказав він.

За його словами, держави-члени ЄС справді досі недостатньо координують та об'єднують свої оборонні плани та закупівлі. У 2021 році спільні закупівлі в Європі становили лише 18%, незважаючи на контрольний показник у 35%, встановлений самими державами-членами ще у 2007 році.

Фрагментація європейської оборонної промисловості пов’язана із політичною фрагментацією континенту. «У Європі у нас немає Пентагону, який концентрує попит і керує галуззю. Ми маємо подолати цю фрагментацію за допомогою розширення співробітництва, стимулювання більшої кількості спільних закупівель оборонного потенціалу та проектів, які становлять загальноєвропейський інтерес», — констатував Боррель.

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