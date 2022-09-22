Борги перед присяжними сягнули 9,1 млн гривень — Державна судова адміністрація — Finance.ua
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Борги перед присяжними сягнули 9,1 млн гривень — Державна судова адміністрація

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Заборгованість із заробітної плати перед присяжними в Україні досягла 9,1 млн гривень.
Про це на засіданні Робочої групи щодо забезпечення належного фінансування судової влади 14 вересня 2022 року повідомили представники Державної судової адміністрації.
Міністерство фінансів, у свою чергу, повідомило, що відповідні асигнування було відкрито.
У свою чергу Казначейська служба не пропускає відповідних платежів, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів № 590, яка не відносить заробітну плату присяжних до пріоритетних витрат і взагалі не містить такої категорії, як присяжні.
Відповідно, у Казначействі пропонують уряду внести зміни до ухвали № 590 і таким чином вирішити проблему з оплатою праці присяжних.
Нагадаємо, що ще у серпні «Судово-юридична газета» повідомляла про те, що з початком агресії рф присяжним перестала виплачуватись заробітна плата, внаслідок чого над багатьма резонансними справами нависла загроза.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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