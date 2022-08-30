Борг та інфляція: "молот та ковадло" для ЄЦБ? — Finance.ua
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Борг та інфляція: "молот та ковадло" для ЄЦБ?

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Ризик боргової кризи у Європі зростає на очах. У понеділок тривають активні розпродажі європейського боргу. Ціни на облігації падають, а їхня прибутковість — зростає. ЄЦБ «розривається» між «трьома вогнями»: інфляцією, борговою кризою та рецесією. Зважаючи на все, регулятор точно не розуміє, яку «пожежу» гасити першою. На думку кількох членів Ради ЄЦБ, збільшення облікової ставки у липні не змогло стримати зростання інфляції. Рецесія, енергетична криза та геополітична криза — фактори, що грають проти агресивного підвищення ставок. Але й інфляція в ЄС зараз більш ніж у чотири рази перевищує цільовий показник і має всі шанси зрости до двозначних цифр. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.
Прибутковість за&nbsp;10-річними держоблігаціями Італії (%). Джерело: bloomberg.com
Прибутковість за 10-річними держоблігаціями Італії (%). Джерело: bloomberg.com
ЄЦБ мав план: продавати бонди найбільш стабільних країн єврозони (зокрема, Німеччини) і купувати держоблігації вразливих (Греції, Італії тощо), дохідність яких і так занадто висока. З цією метою ЄЦБ хотів знизити спреди між прибутковістю облігацій різних країн. Прибутковість за італійськими держоблігаціями вже підходить до критичних позначок. Судячи з інфляції в єврозоні, ЄЦБ доведеться значно піднімати облікову ставку, що призведе до зростання доходності бондів. У такому разі боргова криза вже не здається чимось неймовірним.
Інфляція у&nbsp;ЄС (%). Джерело: tradingeconomics.com
Інфляція у ЄС (%). Джерело: tradingeconomics.com
За фактом ЄЦБ втратив довіру і жодних інструментів не залишилося. Є лише «друкарський верстат», за допомогою якого можна фінансувати дефіцит, що наростає, в єврозоні, проте тоді інфляція може стати двозначною і «втеча» капіталу в США лише посилиться. Без емісії фінансування країн Південної Європи неможливо. Але якщо сама Німеччина матиме проблеми, то функціонування нещодавно «винайденої» схеми з фінансування країн Південної Європи не спрацює.
Найближчі місяці стануть визначальними для єдиної європейської валюти. Поки що немає навіть якихось віддалених натяків на те, що ситуація зможе виправитися. Враховуючи, що «газова війна» ще тільки починається, неважко уявити, що може статися з економікою ЄС ближче до зими.
За матеріалами:
RoboForex
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