Болгарія готується отримувати газ з Азербайджану новим газогоном — Finance.ua

Болгарія готується отримувати газ з Азербайджану новим газогоном Вчора 10:46 — Енергетика

Болгарія готується отримувати газ з Азербайджану новим газогоном

У п’ятницю Греція та Болгарія завершили будувати газогін-інтерконектор між країнами, який дозволить Болгарії отримувати азербайджанський газ замість російського.

Про це повідомляє Reuters

Болгарія споживає близько 3 млрд кубометрів газу на рік, з яких більше 90% донедавно надходило з росії. Проте у квітні рф обірвала постачання газу до країни за відмову платити за нього рублями.

Газогін вартістю 220 мільйонів євро між Грецією та Болгарією транспортуватиме газ із північного грецького міста Комотіні до Старої Загори в Болгарії та буде з’єднаний з іншим газогоном, що транспортує азербайджанський газ.

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Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що завершення будівництва «енергетичного мосту» є «важливим моментом для Балкан і Європи в цілому», оскільки це допоможе Європі скоротити залежність від газу з росії після її вторгнення в Україну.

«Болгарія досягає справжньої диверсифікації та почне отримувати азербайджанський газ у найближчі кілька тижнів», — додав прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков. Він зауважив, що трубопровід потребує деяких перевірок програмного забезпечення та дозволів, перш ніж газ зможе надходити з Азербайджану.

Очікується, що 180-кілометровий трубопровід, початкова потужність якого становитиме 3 млрд кубометрів з подальшим збільшенням до 5 млрд кубометрів, буде введено в експлуатацію на початку серпня.

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