Boeing випустила останній авіалайнер 747 — Finance.ua

Boeing випустила останній авіалайнер 747 Сьогодні 01:43 — Технології&Авто

Boeing випустила останній авіалайнер 747

Два роки тому авіагігант Boeing анонсував припинення виробництва широкофюзеляжного лайнера 747. Нещодавно компанія випустила останній літак цієї моделі.

За даними Business Insider, Boeing закінчив виробництво останньої історії моделі 747 під номером 1574 для вантажного оператора Atlas Air. Авіакомпанія отримає літак у найближчі кілька місяців.

В 1970-м авіакомпанія Pan American почала експлуатацію першого в історії далекомагістрального двопалубного широкофюзеляжного пасажирського літака. Boeing 747 став найбільшим, найважчим і найбільш містким авіалайнером у світі.

Окрім пасажирських та вантажних перевезень літак також використовували у військових та наукових цілях. Зокрема, модель 747 використовувалася як платформа для повітряного запуску космічних човників NASA, а модифікація 747SP SOFIA є літаючою обсерваторією.

Спеціальна версія Boeing 747 призначена для високопосадовців США на випадок ядерного конфлікту.

Влітку 2020-го у Boeing підтвердили припинення виробництва «Небесної Королеви» через фінансові проблеми. Виконавчий директор Boeing Дейв Келхун тоді говорив, що компанія змушена скоротити понад 10% із загальних 160 тис. робочих місць на додачц до 12 тис. співробітників, звільнених до цього.

Протягом 36 років (до появи Airbus A380) Boeing 747 залишався найбільшим пасажирським літаком і в екстрених ситуаціях міг брати понад 1000 людей на борт.

Новий найбільший пасажирський літак Airbus A380, над яким працювали кілька європейських країн протягом 10 років, також було знято з виробництва у 2021 році через високу вартість експлуатації та фінансову кризу у світовій авіації.

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