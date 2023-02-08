Boeing планує скоротити 2000 робочих місць цьогоріч — Finance.ua

Boeing планує скоротити 2000 робочих місць цьогоріч Сьогодні 03:49 — Фондовий ринок

Boeing планує скоротити 2000 робочих місць цьогоріч

Американський виробник літаків Boeing планує скоротити кількість робочих місць у компанії на 2000 — у секторі фінансів та людських ресурсів — через зосередження на інженерії та виробництві.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми продовжуватимемо прозоро комунікувати з нашими командами про те, що ми очікуємо скорочення штату в деяких підрозділах корпоративної підтримки», — заявили в компанії.

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У Boeing пояснили, що ці кадрові зміни будуть зроблені у зв’язку з виділенням компанією більшої кількості ресурсів на «розробку продуктів, послуг та технологій».

Близько третини робочих місць Boeing передасть на аутсорсинг компанії Tata Consulting Services, яка є одним із найбільших конгломератів Індії.

Водночас у Boeing анонсували продовження збільшення чисельності персоналу, фокусуючись на сферах проєктування та виробництва.

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У 2022 році кількість найнятих працівників у компанії становила 15 000, тоді як у 2023-му заплановано найняти ще 10 000.

Зазначається, що в останні роки компанія Boeing стикнулась із низкою проблем, однією з яких було вилучення з експлуатації літака 737 Max після двох смертельних авіакатастроф поблизу Джакарти (Індонезія) та Аддіс-Абеби (Ефіопія). У результаті трагедії в Індонезії загинули 189 пасажирів та членів екіпажу. В Ефіопії авіакатастрофа повітряного судна Boeing 737 Max забрала життя 157 людей.

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Укрінформ За матеріалами:

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