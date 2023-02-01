Масові звільнення тривають: PayPal оголосила про плани скоротити близько 2 тисяч співробітників — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Масові звільнення тривають: PayPal оголосила про плани скоротити близько 2 тисяч співробітників

Фондовий ринок
35
Масові звільнення тривають: PayPal оголосила про плани скоротити близько 2 тисяч співробітників
Масові звільнення тривають: PayPal оголосила про плани скоротити близько 2 тисяч співробітників
Компанія PayPal планує протягом наступних кількох тижнів скоротити близько 2 тисяч співробітників, це близько 7% штату.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Ці скорочення відбудуться протягом наступних тижнів, причому деякі підрозділи компанії постраждають більше за інші. Ми ставитимемося до наших колег, яких буде звільнено, з особливою повагою та співчуттям, забезпечуватимемо їх щедрими пакетами, залучатимемо консультації за потреби та підтримуватимемо їх у зміні роботи», — повідомив президент та генеральний директор PayPal Ден Шульман.
У PayPal, як і в інших техкомпаніях, пояснили звільнення «складним макроекономічним середовищем», в якому компанія опинилася останнім часом.
«Незважаючи на те, що ми досягли значного прогресу в правильному визначенні структури витрат і зосередили наші ресурси на наших основних стратегічних пріоритетах, у нас є багато роботи», — додав Шульман.
Нагадаємо, нідерландська компанія Philips планує скоротити 6 тисяч робочих місць, щоб зменшити загальні витрати компанії. Корпорація Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, а деякі посади у відділах кадрів та інженерних підрозділах скасувати. Amazon розпочинає нову серію звільнень, загалом планують звільнити 18 тисяч співробітників. Meta, яка володіє соцмережею Facebook, повідомила, що звільняє понад 11 тисяч працівників в рамках масових скорочень.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.