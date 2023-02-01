Масові звільнення тривають: PayPal оголосила про плани скоротити близько 2 тисяч співробітників — Finance.ua

Масові звільнення тривають: PayPal оголосила про плани скоротити близько 2 тисяч співробітників Сьогодні 22:33 — Фондовий ринок

Масові звільнення тривають: PayPal оголосила про плани скоротити близько 2 тисяч співробітників

Компанія PayPal планує протягом наступних кількох тижнів скоротити близько 2 тисяч співробітників, це близько 7% штату.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Ці скорочення відбудуться протягом наступних тижнів, причому деякі підрозділи компанії постраждають більше за інші. Ми ставитимемося до наших колег, яких буде звільнено, з особливою повагою та співчуттям, забезпечуватимемо їх щедрими пакетами, залучатимемо консультації за потреби та підтримуватимемо їх у зміні роботи», — повідомив президент та генеральний директор PayPal Ден Шульман.

У PayPal, як і в інших техкомпаніях, пояснили звільнення «складним макроекономічним середовищем», в якому компанія опинилася останнім часом.

«Незважаючи на те, що ми досягли значного прогресу в правильному визначенні структури витрат і зосередили наші ресурси на наших основних стратегічних пріоритетах, у нас є багато роботи», — додав Шульман.

Нагадаємо, нідерландська компанія Philips планує скоротити 6 тисяч робочих місць, щоб зменшити загальні витрати компанії. Корпорація Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, а деякі посади у відділах кадрів та інженерних підрозділах скасувати. Amazon розпочинає нову серію звільнень, загалом планують звільнити 18 тисяч співробітників. Meta, яка володіє соцмережею Facebook, повідомила, що звільняє понад 11 тисяч працівників в рамках масових скорочень.

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