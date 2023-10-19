BMW з 2024 року почне продавати автомобілі напряму покупцям — Finance.ua

BMW з 2024 року почне продавати автомобілі напряму покупцям Сьогодні 23:28 — Технології&Авто

BMW з 2024 року почне продавати автомобілі напряму покупцям

Німецька Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group) у 2024 році планує розпочати продаж автомобілів європейським споживачам напряму.

Про це з йдеться у пресрелізі компанії.

З 1 січня нова модель реалізації розпочне діяти щодо марки Mini в Італії, Польщі та Швеції. Поступово ця практика пошириться на решту Європи.

Усі нові автомобілі BMW Group продаватимуться в Європі за допомогою агентської моделі, зазначає компанія.

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Ритейлери залишаться точкою контакту для покупців і отримуватимуть фіксовані комісії за кожну реалізовану машину.

«Нова модель продажу буде вигідна і покупцям, і роздрібним партнерам, і BMW Group», — йдеться в пресрелізі.

«Стандартні ціни на однакові моделі автомобілів у межах однієї країни забезпечать цінову прозорість для покупців. Крім того, мірою переходу на агентську модель BMW Group цифровізує весь процес, надавши споживачам можливість вибору між покупками онлайн і офлайн та плавного перемикання між цими двома каналами. Усе це буде можливим завдяки наскрізній, єдиній ІТ-інфраструктурі та повному доступу до знайомої роздрібної мережі, учасники якої тісно пов’язані один з одним», — зазначають в BMW.

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