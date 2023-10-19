BMW з 2024 року почне продавати автомобілі напряму покупцям — Finance.ua
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BMW з 2024 року почне продавати автомобілі напряму покупцям

Технології&Авто
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BMW з 2024 року почне продавати автомобілі напряму покупцям
BMW з 2024 року почне продавати автомобілі напряму покупцям
Німецька Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group) у 2024 році планує розпочати продаж автомобілів європейським споживачам напряму.
Про це з йдеться у пресрелізі компанії.
З 1 січня нова модель реалізації розпочне діяти щодо марки Mini в Італії, Польщі та Швеції. Поступово ця практика пошириться на решту Європи.
Усі нові автомобілі BMW Group продаватимуться в Європі за допомогою агентської моделі, зазначає компанія.
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Ритейлери залишаться точкою контакту для покупців і отримуватимуть фіксовані комісії за кожну реалізовану машину.
«Нова модель продажу буде вигідна і покупцям, і роздрібним партнерам, і BMW Group», — йдеться в пресрелізі.
«Стандартні ціни на однакові моделі автомобілів у межах однієї країни забезпечать цінову прозорість для покупців. Крім того, мірою переходу на агентську модель BMW Group цифровізує весь процес, надавши споживачам можливість вибору між покупками онлайн і офлайн та плавного перемикання між цими двома каналами. Усе це буде можливим завдяки наскрізній, єдиній ІТ-інфраструктурі та повному доступу до знайомої роздрібної мережі, учасники якої тісно пов’язані один з одним», — зазначають в BMW.
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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