BMW представила нове покоління кросовера X2 — Finance.ua

BMW представила нове покоління кросовера X2 12.10.2023, 00:30 — Фондовий ринок

Німецька марка BMW презентувала нове покоління X2 для 2024 модельного року, яке у топовій комплектації отримає потужність 312 к.с.

Протягом останніх кількох тижнів BMW активно анонсувала друге покоління X2, і нарешті настав час для повного та офіційного дебюту. Новинка надійде до дилерів у США в березні наступного року зі свіжим новим стилем, двома доступними силовими агрегатами та набором нових технологій. Світовий публічний дебют кросовера запланований на Japan Mobility Show у Токіо, який стартує 26 жовтня.

Лінія даху нового BMW X2 плавно перетікає в задню частину, створюючи стрункий силует, схожий на купе, про що вже було відомо із шпигунських фотографій моделі.

Вертикальна передня частина, розширені колісні арки та потужна задня частина випромінюють атмосферу впевненості та присутності, завдяки чому кросовер виглядає більш зрілим, ніж його попередник.

Спеціальні для моделі фари, оновлений погляд на задні ліхтарі та опціональна решітка радіатора BMW з підсвічуванням — все це відрізняє X2 від спорідненого X1. Новий X2 також є першим компактним BMW, який пропонується з опціональними 21-дюймовими колесами.

Панелі кузова X2 мають чисті поверхні з мінімальною кількістю динамічних ліній, а дверні ручки інтегровані врівень з кузовом. Витончена зона бічного вікна має змінену інтерпретацію вигину Гофмейстера, що сприяє більш елегантному профілю X2. Неглибокі рейлінги на даху глянцевого чорного кольору доступні як опція.

З точки зору розмірів, X2 виріс на 193 мм в довжину до 4566 мм, а його колісна база на 23 мм довша, ніж у попередньої моделі.

В інтер'єрі BMW зосередився на сенсорному та голосовому управлінні за допомогою вигнутого дисплея BMW та BMW Intelligent Personal Assistant, що працює на базі нового BMW iDrive 9, який вперше був представлений на BMW X1 M35i xDrive 2024 року в червні цього року.

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