BMW випустять перший у світі броньований електромобіль (фото) — Finance.ua
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BMW випустять перший у світі броньований електромобіль (фото)

Технології&Авто
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BMW випустять перший у світі броньований електромобіль (фото)
BMW випустять перший у світі броньований електромобіль (фото)
Новий BMW 7 Series G70 незабаром отримає броньовану версію. Причому такий варіант з’явиться не тільки у бензинової модифікації, а й у електричного варіанту i7.
Про це заявив СЕО BMW Олівер Ціпсе, повідомляє прес-служба німецької компанії.
Броньований BMW i7 з’явиться у 2023 році і стане першим у світі захищеним електрокаром. Характеристики моделі не розкривають, але повідомляється, що її інтегрована броня буде досить легкою і не вплине на рівень комфорту або характеристики авто. На вигляд такий BMW i7 не відрізнятиметься від стандартного седана.
BMW випустять перший у світі броньований електромобіль (фото)
«Ми вперше представимо повністю електричний автомобіль з високим рівнем безпеки — без будь-яких компромісів, коли йдеться про стандарт захисту для наших клієнтів. Він буде заснований на BMW i7, демонструючи, як екологічність та безпека можуть йти рука в руку», — наголосив Олівер Ціпсе.
BMW виготовляє захищені автомобілі вже 40 років. В основному, такі версії розробляли саме для седана 7 Series. Як правило, вони броньовані за стандартами VR6 (захист від обстрілу з автоматичної зброї) та VR7 (захист від куль снайперських гвинтівок).
BMW випустять перший у світі броньований електромобіль (фото)
Новий BMW i7 2023 оснащений повним приводом, двома двигунами сумарною потужністю 543 л. с. та батареєю ємністю 101,6 кВт∙год. Стандартна модель розганяється до 100 км/год за 4,5 сек і здатна проїхати близько 500 км без підзарядки.
За матеріалами:
Фокус
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