BMW вводить платну місячну підписку за користування підігрівом сидінь та керма — Finance.ua

BMW вводить платну місячну підписку за користування підігрівом сидінь та керма 23.07.2023, 01:19 — Технології&Авто

BMW вводить платну місячну підписку за користування підігрівом сидінь та керма

Компанія BMW почала брати з покупців своїх автомобілів у Південній Кореї додаткову плату за низку функцій.

Зокрема, до переліку обладнання, яке відтепер недоступне за умовчанням, входять:

підігрів сидінь та керма,

автоматичне перемикання далекого світла,

підтримка Apple CarPlay.

Підписатися на обладнання можна за допомогою фірмового магазину додатків BMW ConnectedDrive.

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Першого місяця користуватися підігрівом можна безкоштовно, потім щомісячна плата становитиме 18 доларів. Втім, система пропонує оформити передплату одразу на один чи три роки. Заплатити за задоволення доведеться 176 та 283 долари відповідно. Безлімітне користування коштуватиме 406 доларів.

Вартість підігріву керма становить:

10 доларів на місяць,

92 долари на рік,

161 долар за три роки,

222 долари — без обмежень.

Максимальна вартість Apple CarPlay 305 доларів.

До переліку платних функцій входить і система IconicSoundsSport, що імітує звуки роботи двигуна через бортову аудіосистему. Можливість користуватися функціями виробник оцінює у 138 доларів.

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Avtosota За матеріалами:

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