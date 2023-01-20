BMW створить програму лояльності для клієнтів, використовуючи блокчейн — Finance.ua

BMW створить програму лояльності для клієнтів, використовуючи блокчейн Сьогодні 03:07 — Криптовалюта

BMW створить програму лояльності для клієнтів, використовуючи блокчейн

Автомобільна компанія BMW планує використовувати технологію блокчейн у своїй діяльності та створити програму лояльності для постійних клієнтів у Таїланді. Для цього вони співпрацюватимуть з компанією Coinweb і використовуватимуть мережу BNB для здійснення транзакцій.

Процес інтеграції блокчейну відбуватиметься в два етапи. Спочатку BMW використовуватиме блокчейн, щоб зробити свої робочі процеси більш ефективними і поліпшити свої послуги з фінансування автомобілів.

На другому етапі Coinweb створить спеціальну програму лояльності для клієнтів BMW. Рівень і статус клієнта в екосистемі будуть визначатися нагородами за лояльність, які він отримав за допомогою різних дій. Клієнти зможуть використовувати свої винагороди для придбання товарів та послуг від BMW. Розрахунки за транзакціями здійснюватимуться за допомогою мережі BNB.

BMW цікавиться децентралізованими технологіями з 2018 року, і раніше використовувала їх для відстеження поставок кобальту та етичних поставок продуктів.

cryptomisto За матеріалами:

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