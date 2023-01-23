BMW представила ювілейний седан BMW 5-Series (ціна, фото) — Finance.ua
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BMW представила ювілейний седан BMW 5-Series (ціна, фото)

Технології&Авто
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BMW представила спеціальну серію автомобілів 50th Anniversary Edition, присвячену 50-річному ювілею з дня випуску BMW 5-ї серії в Японії. Нова модифікація буде доступна для BMW 523d xDrive, 530e та 523d xDrive Touring.
Спецверсії «50th Anniversary Edition» вже доступні для покупки у дилерів у Японії, а їх поставки почнуться не раніше кінця січня. Візуально вони відрізняються насиченим синім кольором кузова, шкіряним салоном у світлих тонах та двоколірними п’ятиспицевими 20-дюймовими дисками, а також максимальним набором опцій.
У технічному плані нові версії нічим не відрізняються від звичайних. Так, BMW 523d xDrive в ювілейному виконанні отримав 2-літровий 190-сильний турбодизельний мотор та 8АКПП з повним приводом, а BMW 530e дісталася гібридна силова установка, заснована на 2,0-літровому бензиновому турбомоторі.
Ціна
Рекомендована роздрібна вартість BMW 523d xDrive 50th Anniversary Edition в Японії становить 9,45 млн єн, це близько 73 тисяч доларів.
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За матеріалами:
mmr.ua
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