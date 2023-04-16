BMW показала свій найпотужніший автомобіль — Finance.ua

BMW показала свій найпотужніший автомобіль Сьогодні 03:46 — Технології&Авто

BMW показала свій найпотужніший автомобіль, Фото: BMW

Лінійку BMW XM 2023 поповнила топова спортивна версія Label Red. Надпотужний кросовер офіційно презентують на автошоу в Шанхаї 18 квітня, а із серпня стартує його продаж за ціною приблизно від 185 000 доларів. Основними конкурентами автомобілів стануть Lamborghini Urus, Aston Martin DBX707 і Bentley Bentayga.

Подробиці авто розкрили на офіційному сайті марки.

Новий BMW XM Label Red — не лише найдорожчий, але й найпотужніший кросовер BMW. Віддачу його 4,4-літрового V8 твін-турбо підвищили до 585 к. с., а електромотор видає 197 к. с. Сумарно гібридна установка розвиває 748 к. с. і 1050 Нм.

Фото: BMW

Кросовер BMW XM Label Red розганяється до 100 км/год за 3,8 секунди, а його максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 290 км/год. Приблизно такі ж характеристики і в BMW X6 M Competition, проте гібрид також витрачає всього 1,7 л/100 км в комбінованому циклі та може проїхати до 83 км на електротязі.

Як і стандартний BMW XM 2023, заряджений варіант отримав 8-ступінчастий автомат і повний привід із активним диференціалом. Також встановлені адаптивні амортизатори та керовані задні колеса.

Фото: BMW

Відрізнити новий BMW XM Label Red від базової моделі можна за яскраво-червоними акцентами на кузові. Крім того, кросовер отримав спеціальні 21-дюймові диски.

Салон BMW XM Label Red оздоблений двокольоровою шкірою та карбоном. На передній панелі розміщений вигнутий екран, також дані проєктуються на лобове скло. Комплектація BMW XM поповнилася чотиризонним клімат-контролем, паркувальним автопілотом і потужною аудіосистемою Harman Kardon.

Телеканал 24 За матеріалами:

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