BMW підвищила ціни на свої машини — Finance.ua

BMW підвищила ціни на свої машини Сьогодні 05:37 — Технології&Авто

BMW підвищила ціни на свої машини

BMW підвищила рекомендовані роздрібні ціни на деякі моделі, що продаються в Китаї, через високі витрати на сировину і логістику в усьому світі.

Як повідомляє Shanghai Securities News, автовиробник підвищив рекомендовані виробником роздрібні ціни на 17 моделей у Китаї, включаючи седани 5-ї серії та кросовери X5.

Рекомендована виробником роздрібна ціна кросоверів X3 також збільшилася на 7000 юанів до 17 000 юанів (з 1037,25 до 2519 доларів США), додала офіційна ділова газета.

«BMW регулярно переглядає ціни на свою продукцію, щоб гнучко реагувати на зміни у вартості сировини та виробництва автомобілів», — заявив автовиробник.

Підвищення цін BMW контрастує з недавнім зниженням цін виробниками електромобілів від Tesla до Xpeng, які знизили ціни на найпопулярніші моделі, щоб захистити частку ринку, оскільки попит на найбільшому у світі автомобільному ринку слабшає.

Згідно з даними China Merchants Bank International, за перші 29 днів січня середньодобовий роздрібний продаж автомобілів BMW в Китаї впав на 19% порівняно з тим же періодом 2022 року, тоді як загальний продаж легкових автомобілів впав на 45%.

Ampercar За матеріалами:

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