BMW офіційно представила нову M-2 CS 2026 (фото, відео) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

BMW офіційно представила нову M-2 CS 2026 (фото, відео)

Технології&Авто
37
BMW офіційно представила нову M-2 CS 2026 (фото, відео)
BMW офіційно представила нову M-2 CS 2026 (фото, відео), Фото: press.bmwgroup.com
Автобудівний концерн BMW офіційно презентував нову версію моделі M2 CS 2026 року, яка отримала потужніший двигун та втратила механічну коробку передач. Стартова ціна в США становитиме 99 тис. 775 дол.
Про це повідомляється на офіційному сайті BMW.
BMW M2 CS є наступником першої версії CS, представленої в 2019 році, і продовжує традицію компактних високопродуктивних автомобілів BMW M.
Модель оснащена 3,0-літровим рядним шестициліндровим двигуном S58 з двома турбокомпресорами, що видає 523 к.с. та 479 фунт-футів крутного моменту (650 Н-м). Це на 50 к.с. більше, ніж у стандартної M2.
Усі версії M2 CS оснащені 8-ступеневою автоматичною трансмісією M Steptronic з функцією Drivelogic.
Технічні характеристики BMW M2 CS 2026:
  • двигун: 3,0-літровий рядний шестициліндровий S58 з двома турбокомпресорами;
  • потужність: 523 к.с. при 6 250 об/хв;
  • крутний момент: 479 фунт-футів (650 Н-м);
  • трансмісія: 8-ступенева автоматична M Steptronic;
  • привід: задній;
  • маса: зменшена на 97 фунтів (близько 44 кг) завдяки використанню вуглецевого волокна;
  • розгін 0−100 км/год: приблизно 3,7 секунди;
  • максимальна швидкість: обмежена електронікою до 250 км/год.
BMW вирішила не оснащувати M2 CS механічною коробкою передач, оскільки це обмежувало б потужність двигуна нижче 500 к.с.
Фото: press.bmwgroup.com
Фото: press.bmwgroup.com
За словами керівника BMW M Франка ван Міла, використання автоматичної трансмісії дозволило повністю реалізувати потенціал двигуна S58.
Виробництво BMW M2 CS, як очікується, розпочнеться в серпні 2025 року на заводі в Сан-Луїс-Потосі, Мексика. Очікується, що модель буде випущена обмеженим тиражем.
Стартова ціна в США становитиме 99 775 дол.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems