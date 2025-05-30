BMW офіційно представила нову M-2 CS 2026 (фото, відео) — Finance.ua

BMW офіційно представила нову M-2 CS 2026 (фото, відео) Сьогодні 02:28 — Технології&Авто

BMW офіційно представила нову M-2 CS 2026 (фото, відео), Фото: press.bmwgroup.com

Автобудівний концерн BMW офіційно презентував нову версію моделі M 2 CS 2026 року, яка отримала потужніший двигун та втратила механічну коробку передач. Стартова ціна в США становитиме 99 тис. 775 дол.

Про це повідомляється на офіційному сайті BMW.

BMW M 2 CS є наступником першої версії CS, представленої в 2019 році, і продовжує традицію компактних високопродуктивних автомобілів BMW M.

Модель оснащена 3,0-літровим рядним шестициліндровим двигуном S58 з двома турбокомпресорами, що видає 523 к.с. та 479 фунт-футів крутного моменту (650 Н-м). Це на 50 к.с. більше, ніж у стандартної M 2 .

Усі версії M 2 CS оснащені 8-ступеневою автоматичною трансмісією M Steptronic з функцією Drivelogic.

Технічні характеристики BMW M 2 CS 2026:

двигун: 3,0-літровий рядний шестициліндровий S58 з двома турбокомпресорами;

потужність: 523 к.с. при 6 250 об/хв;

крутний момент: 479 фунт-футів (650 Н-м);

трансмісія: 8-ступенева автоматична M Steptronic;

привід: задній;

маса: зменшена на 97 фунтів (близько 44 кг) завдяки використанню вуглецевого волокна;

розгін 0−100 км/год: приблизно 3,7 секунди;

максимальна швидкість: обмежена електронікою до 250 км/год.

BMW вирішила не оснащувати M 2 CS механічною коробкою передач, оскільки це обмежувало б потужність двигуна нижче 500 к.с.

Фото: press.bmwgroup.com

За словами керівника BMW M Франка ван Міла, використання автоматичної трансмісії дозволило повністю реалізувати потенціал двигуна S58.

Виробництво BMW M 2 CS, як очікується, розпочнеться в серпні 2025 року на заводі в Сан-Луїс-Потосі, Мексика. Очікується, що модель буде випущена обмеженим тиражем.

Стартова ціна в США становитиме 99 775 дол.

УНН За матеріалами:

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