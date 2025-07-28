BMW M збереже потужність двигунів при жорстких стандартах Євро-7 — Finance.ua

BMW M збереже потужність двигунів при жорстких стандартах Євро-7 Сьогодні 00:23 — Технології&Авто

BMW M збереже потужність двигунів при жорстких стандартах Євро-7

BMW M підтвердив, що їхні рядні шестициліндрові двигуни та V8 відповідатимуть стандартам викидів Євро-7 без втрати продуктивності.

Генеральний директор BMW M Франк ван Міл у інтерв’ю Autocar пояснив, що головне завдання — зберегти ідеальне співвідношення повітря та палива у процесі згоряння, уникаючи при цьому охолодження палива, яке зазвичай застосовується для контролю температури при високій продуктивності, але тепер заборонене Євро-7. Тож компанія шукає інші способи контролю температури двигуна, не знижуючи його потужність.

Ван Міл наголосив, що оптимізація процесу згоряння з погляду тепловиділення є ключовою, і BMW M внесла кілька важливих змін у двигуни, деталі яких будуть представлені пізніше. Він також підкреслив, що рядний шестициліндровий двигун — це частина традиції BMW, а V8 має багату гоночну історію, яку планують зберегти й надалі.

Читайте також BMW випустить потужний спортивний седан M 3 (фото)

На питання про можливе використання менш потужних три- або чотирициліндрових моторів з електрифікацією для зниження викидів, Ван Міл відповів категоричною відмовою. За його словами, такі двигуни не відповідають вимогам BMW M щодо високої продуктивності, крутного моменту, робочого діапазону і ваги автомобіля. Він навіть сказав, що не уявляє чотирициліндровий двигун у моделі M 5 .

uamotors За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.