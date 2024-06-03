Близько 1,5 млн військовозобов'язаних уже оновили свої дані - Міноборони — Finance.ua
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Близько 1,5 млн військовозобов'язаних уже оновили свої дані - Міноборони

Казна та Політика
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Близько 1,5 мільйона військовозобов'язаних українців оновили свої дані через ТЦК, ЦНАП або застосунок Резерв+. Про це повідомили у Міноборони.
Там зазначили, що лідером по кількістю оновлень залишається мобільний застосунок Резерв+.
З 18 червня у ньому з’явиться QR-код, і електронний кабінет стане повноцінним аналогом паперового військово-облікового документа, заявили у Міністерстві.
Щодо тих громадян, які перебувають за кордоном, то із 18 травня свої облікові дані через застосунок Резерв+ оновили понад 14 тисяч військовозобов'язаних у 124 країнах. Серед країн-лідерів — Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.
Раніше в Міноборони повідомили, що у застосунку з’явиться військово-обліковий документ з інформацією з реєстру Оберіг і він матиме таку ж юридичну силу, як паперовий. Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) можна буде сформувати самостійно після оновлення даних.
Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов'язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.
Кабмін постановою від 16 травня 2024 року № 559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.
Постанова набрала чинності 18 травня одночасно із законом про мобілізацію № 3633-ІХ (законопроект 10 449).
Військово-обліковий документ видається також і тим, хто був виключений з військового обліку відповідно до пунктів 3 і 4 ч. 6 статті 37 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» та не отримував такий документ до набрання чинності цією постановою № 559.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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