Blue Origin уперше за майже два роки відправила у космос туристів — Finance.ua

Blue Origin уперше за майже два роки відправила у космос туристів

Blue Origin здійснила успішний запуск суборбітальної пілотованої ракети New Shepard із комерційним екіпажем.

Про це повідомляє Engadget.

Йдеться про туристичну місію NS-25, у межах якої ракета стартувала з майданчика компанії на заході штату Техас у США. Запуск відбувся 19 травня о 17:30 за київським часом.

До складу місії увійшло 6 людей: Мейсон Енджел, Сільвен Хірон, Кеннет Гесс, Керол Шаллер, Гопі Тотакура та 90-річний Ед Дуайт.

Під час короткотривалого польоту на висоту близько 105 км пасажири змогли ненадовго відстебнути ремені безпеки і відчути невагомість. Екіпаж благополучно приземлився на Землю приблизно через 10 хвилин після запуску.

Один із трьох парашутів капсули Blue Origin не розкрився належним чином на зворотному шляху, але це не створило жодних проблем для її приземлення.

Нагадаємо, що востаннє New Shepard здійснювала політ з екіпажем у серпні 2022 року, але запуск NS-23 із вантажем у вересні того ж року закінчився аварійно. Після цього інциденту було проведено розслідування.

Зрештою минулого грудня Blue Origin здійснила успішний запуск своєї суборбітальної пілотованої ракети New Shepard. Тоді компанія відправила у космос 33 наукові та дослідницькі вантажі, а також 38 тис. листівок Club for the Future.

Нинішня місія стала для Blue Origin першим за майже два роки польотом з екіпажем.

