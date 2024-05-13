Bloomberg: прямі іноземні інвестиції в Китай впали на понад 50% — Finance.ua
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Bloomberg: прямі іноземні інвестиції в Китай впали на понад 50%

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Bloomberg: прямі іноземні інвестиції в Китай впали на понад 50%
Bloomberg: прямі іноземні інвестиції в Китай впали на понад 50%
Попри те, що Пекін активно шукає кошти для своєї економіки за кордоном, у першому кварталі цього року прямі іноземці інвестиції в Китай впали на 56%.
Про це пише Bloomberg.
У виданні зауважили, що зобов’язання Китаю щодо прямих інвестицій у його платіжному балансі становили 10,3 мільярда доларів за перші три місяці року. Цей показник на 56% нижчий, ніж за аналогічний період минулого року.
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Дані також показали, що профіцит поточного рахунку впав до найнижчого рівня з початку пандемії через менше активне сальдо в торгівлі товарами та постійний дефіцит у сфері послуг.
У першому кварталі 2024 року Сполучені Штати обігнали Китай і стали головним торговельним партнером Німеччини з обсягом торгівлі в 63 мільярди євро, тоді як показник Китаю становив трохи менш як 60 млрд євро.
За матеріалами:
УНН
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