Bloomberg: прямі іноземні інвестиції в Китай впали на понад 50% — Finance.ua

Bloomberg: прямі іноземні інвестиції в Китай впали на понад 50% Сьогодні 05:46 — Світ

Bloomberg: прямі іноземні інвестиції в Китай впали на понад 50%

Попри те, що Пекін активно шукає кошти для своєї економіки за кордоном, у першому кварталі цього року прямі іноземці інвестиції в Китай впали на 56%.

Про це пише Bloomberg.

У виданні зауважили, що зобов’язання Китаю щодо прямих інвестицій у його платіжному балансі становили 10,3 мільярда доларів за перші три місяці року. Цей показник на 56% нижчий, ніж за аналогічний період минулого року.

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Дані також показали, що профіцит поточного рахунку впав до найнижчого рівня з початку пандемії через менше активне сальдо в торгівлі товарами та постійний дефіцит у сфері послуг.

У першому кварталі 2024 року Сполучені Штати обігнали Китай і стали головним торговельним партнером Німеччини з обсягом торгівлі в 63 мільярди євро, тоді як показник Китаю становив трохи менш як 60 млрд євро.

УНН За матеріалами:

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