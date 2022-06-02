Bloomberg: доходи рф від нафти і газу в 2022 становитимуть 285 мільярдів доларів — Finance.ua
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Bloomberg: доходи рф від нафти і газу в 2022 становитимуть 285 мільярдів доларів

Вчора 11:15Енергетика
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Bloomberg: доходи рф від нафти і газу в 2022 становитимуть 285 мільярдів доларівBloomberg: доходи рф від нафти і газу в 2022 становитимуть 285 мільярдів доларів
Навіть з урахуванням того, що деякі країни зупиняють або поступово припиняють закупівлю енергоносіїв, доходи росії від нафти та газу цього року становитимуть близько 285 мільярдів доларів.
Про це повідомляє Bloomberg Economics.
Це перевищить показник 2021 більш ніж на одну п’яту.
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«Додайте до цього інші товари, і це більш ніж компенсує 300 мільярдів доларів валютних резервів, заморожених у рамках санкцій», — зазначає видання.
Нагадаємо, рф отримала приріст нафтових доходів на 50% за перші чотири місяці року — агресор заробляє щомісяця до 20 млрд доларів від продажу нафти та пального.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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