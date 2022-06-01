Санкції проти рф вже починають діяти, однак продаж нафти їх компенсує – Моравецький — Finance.ua

Санкції проти рф вже починають діяти, однак продаж нафти їх компенсує – Моравецький

Вчора 14:31

Санкції, запроваджені Заходом проти росії, починають діяти у багатьох сферах, проте це ще компенсуються надходженнями до бюджету країни-агресора від продажу нафти.

Про це під час пресконференції у Брюсселі після завершення зустрічі Європейської ради заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає кореспондент Укрінформу.

«Санкції (проти росії — ред.) потрохи починають діяти в багатьох сферах. Вони не запрацюють негайно, але прошу звернути увагу на отримані кошти до російського бюджету з податків. Вони різко скорочуються у несировинних секторах, тобто у надходженнях від ПДВ чи інших податків, не пов’язаних з енергоносіями», — підкреслив Моравецький.

Читайте також Санкції проти рф зачепили понад 86% російських компаній

Він зауважив, що станом на сьогодні це досі компенсується надходженнями від продажу нафти.

Польський прем’єр наголосив, що через санкції російська економіка втрачає в технологічному аспекті, втрачає потенціал розвитку і креативності, відтак усе більше стає економікою, яка спирається на енергоносії.

«Я також вважаю, що в майбутньому, але не такому далекому, вона (російська економіка — ред.) також може постраждати від цін на нафту, і це буде надзвичайно болючим ударом», — констатував глава польського уряду.

Як повідомлялося, лідери країн Європейського Союзу погодили шостий пакет санкцій проти російської федерації, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти та відключення Сбербанку від системи SWIFT.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.