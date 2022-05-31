Санкції проти рф зачепили понад 86% російських компаній — Finance.ua

Санкції проти рф зачепили понад 86% російських компаній

Вчора 10:13 — Фондовий ринок

Санкції проти рф зачепили понад 86% російських компаній

Санкції, що діють проти росії, торкнулися 86,8% російських компаній.

Це випливає з «Моніторингу поточного стану бізнесу» — доповіді, яку підготував апарат уповноваженого при президенті рф із захисту прав підприємців Бориса Титова.

Як випливає з цього документа, 77,4% зачеплених запровадженими санкціями компаній змогли до них адаптуватися або розраховують це зробити, «а ось 11,7% цього зробити не зуміли і зупиняють бізнес — повністю або частково». 67,1% опитаних заявили, що відчувають результати економічного спаду.

Лише 10,4% опитаних у рамках дослідження підприємців заявили, що їхній бізнес, як і раніше, стабільний і продовжує зростати. Серед проблем, що впливають на бізнес, 62,2% респондентів назвали спад попиту, «далі йдуть дефіцит оборотних коштів та касові розриви, розрив ланцюжків поставок та складності доставки з імпорту».

Понад 50% вважають, що уряд рф недостатньо робить для роботи бізнесу в умовах санкцій, 35% вважають дії влади «спокійними та ефективними».

Як повідомлялося, Європейський Союз подолав опір кількох держав-скептиків та ухвалив політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти росії.

Згідно з досягнутою домовленістю, ЄС заборонить ввезення російської нафти, яка доставляється по морю — це 75% російського експорту. Виняток зроблений для трубопровідної нафти. Але Німеччина та Польща до кінця року зобов’язалися зупинити і ці поставки — таким чином нафтове ембарго покриє 90% російського експорту до Європи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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