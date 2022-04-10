Bloomberg: дефолт росії вперше за століття майже неминучий — Finance.ua
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Bloomberg: дефолт росії вперше за століття майже неминучий

Вчора 10:37Світ
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Дефолт росії вперше в XXI столітті вбачається неминучим.
Про це пише Bloomberg.
Казначейство рф призупинило перерахування боргових коштів у доларах США з рахунків країни в американських банках. Крім того, Росія, порушивши правила щодо двох облігацій, заплатила трейдерам у рублях замість доларів.
І хоча деякі аналітики сумнівалися, що глибока фінансова та політична ізоляція режиму Путіна дозволить росії довго уникати дефолту, дані щодо страхового покриття боргу тепер дають майже 90% ймовірність дефолту протягом 12 місяців, згідно з останнім дослідженням ICE Data Services.
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Водночас країна й досі отримує мільярди доларів від експорту нафти та палива, що фактично захищає крихку економіку агресора. Хоча аналітики і стверджують, що швидкого відновлення економічного становища росії вже не буде через кількість введених санкцій.
«путін своїми діями в Україні перейшов Рубікон. росія буде в стані дефолту, можливо, десять років. Це означає відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу, високу вартість позики навіть у китайців, відсутність інвестицій, відсутність зростання, низький рівень життя», — висловився стратег Bluebay Asset Management Тім Еш.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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