Bloomberg: дефолт росії вперше за століття майже неминучий — Finance.ua

Bloomberg: дефолт росії вперше за століття майже неминучий

Вчора 10:37 — Світ

Дефолт росії вперше в XXI столітті вбачається неминучим.

Про це пише Bloomberg

Казначейство рф призупинило перерахування боргових коштів у доларах США з рахунків країни в американських банках. Крім того, Росія, порушивши правила щодо двох облігацій, заплатила трейдерам у рублях замість доларів.

І хоча деякі аналітики сумнівалися, що глибока фінансова та політична ізоляція режиму Путіна дозволить росії довго уникати дефолту, дані щодо страхового покриття боргу тепер дають майже 90% ймовірність дефолту протягом 12 місяців, згідно з останнім дослідженням ICE Data Services.

Водночас країна й досі отримує мільярди доларів від експорту нафти та палива, що фактично захищає крихку економіку агресора. Хоча аналітики і стверджують, що швидкого відновлення економічного становища росії вже не буде через кількість введених санкцій.

«путін своїми діями в Україні перейшов Рубікон. росія буде в стані дефолту, можливо, десять років. Це означає відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу, високу вартість позики навіть у китайців, відсутність інвестицій, відсутність зростання, низький рівень життя», — висловився стратег Bluebay Asset Management Тім Еш.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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