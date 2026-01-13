0 800 307 555
укр
Блоки живлення та кулери процесорів можуть подорожчати на 6−10%

Технології&Авто
26
На ринку комп’ютерних комплектуючих можливе чергове підвищення цін.
Як повідомляє VideoCardz, китайські дистриб’ютори попереджають про ймовірне зростання вартості блоків живлення та процесорних кулерів через подорожчання сировини. Водночас інформація наразі має статус чуток і не підтверджена великими брендами.

Що відомо з листа дистриб’ютора

У мережі з’явився скриншот листа компанії Guangzhou Xinhongzheng Electronic Technology, адресованого торговим партнерам. У ньому йдеться про суттєве зростання вартості ключових матеріалів — міді, срібла та олова, що безпосередньо впливає на собівартість виробництва комп’ютерних комплектуючих.
За даними документа, постачальники припинили приймати нові замовлення за старими цінами ще з 6 січня, а всі нові контракти формуються з урахуванням оновлених тарифів.

Очікуване подорожчання комплектуючих

Згідно з оцінками, наведеними в листі дистриб’ютора, найближчим часом блоки живлення для ПК можуть подорожчати на 6−10%, а процесорні системи охолодження — на 6−8%.
Водночас партнерам рекомендують оформити та зарезервувати замовлення до кінця січня, оскільки подальші постачання залежатимуть від складських запасів і пріоритетів відвантаження.

Скасування акцій і ризик нового стрибка цін

Окремо в документі зазначається, що з 1 лютого всі промоційні програми буде скасовано. Після повернення до «нормальних цін», за твердженням авторів листа, понад 90% товарів можуть отримати додаткове підвищення вартості в тому ж відсотковому діапазоні.
Китайські галузеві медіа припускають, що реальні роздрібні ціни можуть зрости сильніше, ніж очікують покупці, а доступність продукції залишатиметься нестабільною через перерозподіл складських запасів.
За матеріалами:
double.news
