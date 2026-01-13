Блоки живлення та кулери процесорів можуть подорожчати на 6−10% Сьогодні 02:19 — Технології&Авто

На ринку комп’ютерних комплектуючих можливе чергове підвищення цін.

Як повідомляє VideoCardz , китайські дистриб’ютори попереджають про ймовірне зростання вартості блоків живлення та процесорних кулерів через подорожчання сировини. Водночас інформація наразі має статус чуток і не підтверджена великими брендами.

Що відомо з листа дистриб’ютора

У мережі з’явився скриншот листа компанії Guangzhou Xinhongzheng Electronic Technology, адресованого торговим партнерам. У ньому йдеться про суттєве зростання вартості ключових матеріалів — міді, срібла та олова, що безпосередньо впливає на собівартість виробництва комп’ютерних комплектуючих.

За даними документа, постачальники припинили приймати нові замовлення за старими цінами ще з 6 січня, а всі нові контракти формуються з урахуванням оновлених тарифів.

Очікуване подорожчання комплектуючих

Згідно з оцінками, наведеними в листі дистриб’ютора, найближчим часом блоки живлення для ПК можуть подорожчати на 6−10%, а процесорні системи охолодження — на 6−8%.

Водночас партнерам рекомендують оформити та зарезервувати замовлення до кінця січня, оскільки подальші постачання залежатимуть від складських запасів і пріоритетів відвантаження.

Скасування акцій і ризик нового стрибка цін

Окремо в документі зазначається, що з 1 лютого всі промоційні програми буде скасовано. Після повернення до «нормальних цін», за твердженням авторів листа, понад 90% товарів можуть отримати додаткове підвищення вартості в тому ж відсотковому діапазоні.

Китайські галузеві медіа припускають, що реальні роздрібні ціни можуть зрости сильніше, ніж очікують покупці, а доступність продукції залишатиметься нестабільною через перерозподіл складських запасів.

