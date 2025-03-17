«Блокнот» у Windows 11 отримав ШІ помічника для створення текстових резюме — Finance.ua

«Блокнот» у Windows 11 отримав ШІ помічника для створення текстових резюме Сьогодні 03:45 — Технології&Авто

«Блокнот» у Windows 11 отримав ШІ помічника для створення текстових резюме

«Блокнот» у Windows 11 отримав ШІ помічника. Новий функціонал дозволяє швидко отримувати короткий зміст великих текстів без необхідності вручну їх аналізувати. Функція працює на базі Microsoft Copilot і допоможе користувачам ефективніше працювати з нотатками, документами чи будь-якими іншими текстовими даними.

Користувачі Windows можуть виділити текст, клацнути правою кнопкою миші та обрати «Підсумувати», або скористатися комбінацією клавіш Ctrl + M чи меню Copilot, повідомляє Microsoft.

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Функція дозволяє налаштовувати довжину резюмованого тексту та вимагає входу в обліковий запис Microsoft. Крім того, «Блокнот» тепер підтримує перегляд нещодавно закритих файлів.

Оновлення вже почало розгортатися для тестувальників програми Windows Insider, а його публічний реліз очікується у найближчих версіях Windows 11. Це ще один крок Microsoft до глибшої інтеграції штучного інтелекту в повсякденне використання операційної системи.

Microsoft зазначає, що нова функція є частиною ширшої стратегії компанії щодо впровадження ШІ в стандартні додатки Windows.

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