«Блокнот» у Windows 11 отримав ШІ помічника для створення текстових резюме — Finance.ua
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«Блокнот» у Windows 11 отримав ШІ помічника для створення текстових резюме

Технології&Авто
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«Блокнот» у Windows 11 отримав ШІ помічника для створення текстових резюме
«Блокнот» у Windows 11 отримав ШІ помічника для створення текстових резюме
«Блокнот» у Windows 11 отримав ШІ помічника. Новий функціонал дозволяє швидко отримувати короткий зміст великих текстів без необхідності вручну їх аналізувати. Функція працює на базі Microsoft Copilot і допоможе користувачам ефективніше працювати з нотатками, документами чи будь-якими іншими текстовими даними.
Користувачі Windows можуть виділити текст, клацнути правою кнопкою миші та обрати «Підсумувати», або скористатися комбінацією клавіш Ctrl + M чи меню Copilot, повідомляє Microsoft.
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Функція дозволяє налаштовувати довжину резюмованого тексту та вимагає входу в обліковий запис Microsoft. Крім того, «Блокнот» тепер підтримує перегляд нещодавно закритих файлів.
Оновлення вже почало розгортатися для тестувальників програми Windows Insider, а його публічний реліз очікується у найближчих версіях Windows 11. Це ще один крок Microsoft до глибшої інтеграції штучного інтелекту в повсякденне використання операційної системи.
Microsoft зазначає, що нова функція є частиною ширшої стратегії компанії щодо впровадження ШІ в стандартні додатки Windows.
За матеріалами:
dev.ua
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