Блокаду пункту пропуску зі Словаччиною призупинили — Finance.ua

Блокаду пункту пропуску зі Словаччиною призупинили
Пункт пропуску «Ужгород-Вишнє-Нємецьке» на кордоні зі Словаччиною розблоковано, рух вантажівок відбувається у звичайному режимі.
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.
«Блокаду пункту пропуску з Словаччиною призупинено. Пропуск вантажівок через „Ужгород — Вишнє-Нємецьке“ здійснюється у звичайному режимі», — зазначив Деркач.
Заступник міністра додав, що наразі продовжується робота із словацькими колегами щодо запобігання подальших протестів.
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Крім того, Деркач додав, що Єврокомісія не планує вносити зміни до діючої Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, а навпаки, висловлює готовність відстоювати транспортний безвіз.
Він також наголосив, що зараз міністерство проводить багато непублічної роботи та комунікації з партнерами, щоб розблокувати інші пункти пропуску.
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