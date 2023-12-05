Блокаду пункту пропуску зі Словаччиною призупинили — Finance.ua

Блокаду пункту пропуску зі Словаччиною призупинили Сьогодні 10:13

Пункт пропуску «Ужгород-Вишнє-Нємецьке» на кордоні зі Словаччиною розблоковано, рух вантажівок відбувається у звичайному режимі.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

«Блокаду пункту пропуску з Словаччиною призупинено. Пропуск вантажівок через „Ужгород — Вишнє-Нємецьке“ здійснюється у звичайному режимі», — зазначив Деркач.

Заступник міністра додав, що наразі продовжується робота із словацькими колегами щодо запобігання подальших протестів.

Крім того, Деркач додав, що Єврокомісія не планує вносити зміни до діючої Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, а навпаки, висловлює готовність відстоювати транспортний безвіз.

Він також наголосив, що зараз міністерство проводить багато непублічної роботи та комунікації з партнерами, щоб розблокувати інші пункти пропуску.

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